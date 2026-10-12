צמיד עם חריטה כבר מזמן אינו תכשיט נשי. בחנות התכשיטים MOON בדקו את כל ההזמנות של צמידים לגבר מהשנתיים האחרונות, וגילו שהם מהווים כ-41% מכלל ההזמנות. מאחורי הנתונים מתגלה תמונה מרגשת של מה שגברים ישראלים רוצים לשאת איתם כל יום.

הבדיקה כללה את כל ההזמנות של צמידים לגבר שהתקבלו בחנות בשנתיים האחרונות. הנתונים נבדקו ברמה מצטברת בלבד, בלי פרטים מזהים של לקוחות: באיזה צבע נבחר הצמיד, האם נוספה חריטה פנימית, ואילו סוגי כיתובים חוזרים על עצמם.

שלושה שמות על היד

הממצא הבולט ביותר: הכיתוב המרכזי על רוב הצמידים הוא שמות הילדים, וכמעט תמיד של כל הילדים, מהבכור ועד הקטן. אף אחד לא נשאר בחוץ. מי שמחפש היום צמידים לגבר עם חריטה אישית מחפש בעצם דרך לשאת את המשפחה על היד.

למה דווקא שמות הילדים?

תכשיט לגבר הוא עניין רגיש. הרבה גברים לא יענדו משהו שנראה להם קישוטי מדי, אבל שם של ילד הוא כבר לא קישוט. הוא סיבה. צמיד עם שמות הילדים מצליח לחבר בין הצורך של הגבר בפריט פשוט ומאופק, לבין הרצון של מי שנותנת את המתנה להגיד משהו אישי באמת. וכשהמשפחה גדלה, אפשר תמיד לחרוט צמיד חדש עם כל השמות.

כסף ושחור: הגבר הישראלי בוחר באיפוק

בבחירת הצבע, הגברים שמרנים במיוחד. 53% בחרו בצמיד כסף ו-36.5% בשחור, כלומר כמעט תשעה מכל עשרה. זהב, שנחשב פעם לבחירה הגברית הקלאסית, נבחר בפחות מ-6% מהמקרים. נראה שהגבר הישראלי רוצה תכשיט שמתאים גם לעבודה, גם לבית הכנסת וגם לים, בלי למשוך יותר מדי תשומת לב.

צמיד חריטה לגבר בכמה גוונים צילום: תמונה מאתר מון תכשיטים שם הצלם טל יהושע

הסוד שבצד הפנימי

אחד הממצאים המפתיעים: בדגמים שמאפשרים זאת, 43% מהלקוחות בחרו להוסיף חריטה גם בצד הפנימי של הצמיד, זה שנוגע ביד ואף אחד אחר לא רואה. בצד החיצוני מופיעים בדרך כלל השמות, ובצד הפנימי משפט אישי, תאריך או מילה שרק שני אנשים מבינים.

ברכה על היד

כמעט רבע מהכיתובים, 23%, כוללים ברכה או ביטוי של אמונה, כמו "יברכך ה' וישמרך", "שמע ישראל" או ב"ה. עוד כ-9% חורטים את השם שלהם ושל בת הזוג, בסגנון "TAL & MOR". הצמיד הופך כך לקמע אישי, ולא רק לתכשיט.

צמיד עור לגבר עם חריטה אישית צילום: תמונה מאתר מון תכשיטים שם הצלם טל יהושע

מתנה, לא קנייה עצמית

הנתונים מראים שרוב הצמידים האלה הם מתנה: אחד מכל שלושה צמידים הוזמן עם מארז מתנה, ואחד מכל שישה עם כרטיס ברכה. גם לוח השנה מספר את הסיפור. חודשי השיא בהזמנות הם יולי, לקראת ט"ו באב, ופברואר, לקראת יום האהבה.

איך בוחרים צמיד לגבר עם חריטה

חומר: סטיינלס סטיל עמיד במים, לא משחיר ולא משנה צבע, כך שאפשר לענוד אותו כל היום.

צבע: כסף ושחור הם הבחירה הבטוחה, כמו שמראים הנתונים.

כיתוב: שמות הילדים בחוץ, ומשפט אישי בפנים.

בדיקה כפולה: על תכשיט עם חריטה אישית בדרך כלל אין החלפה, ולכן כדאי לבקש ממישהו נוסף לקרוא את הכיתוב לפני ההזמנה.

מה שיוצא מהלב

הדגם הנמכר ביותר בחנות הוא דווקא צמיד חריטה לגבר עם שמות הילדים, ולא תכשיט נוצץ או יקר. "דברים שיוצאים מהלב נכנסים אל הלב", מסכמים ב-MOON. ונראה שזה בדיוק מה שהנתונים מראים: המתנה שהכי מרגשת גברים היא לא מה שהצמיד עשוי ממנו, אלא מה שכתוב עליו.