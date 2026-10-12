יו"ר מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', שוחח בעפרה עם העיתונאי חגי סגל על סוגיית גיוס החרדים ונשאל אודות העובדה שרבני הציבור החרדי יוצאים נגד הגיוס.

"יש לנו הערכה לאחינו החרדים, וגם ויכוחים על מה שלא מסכימים. אני חושב שחרדים הם כפויי טובה לקב"ה ויש לנו ויכוח נוקב איתם על היחס למדינה ותהליכי הגאולה. אני לא מבין איך אפשר להיות היום חרדי. המפעל הציוני מצליח - יש הוכחה גדולה יותר לגאולה?", תהה סמוטריץ'.

הוא הוסיף "סוגיית גיוס חרדים כואבת מאוד. אני חושב שזה לא ילך בכוח. לצד הכאב הגדול שלי אני מלא הערכה לציבור החרדי על דברים טובים שקיימים בו. יש חרדים שעושים את השינוי מתוך אומץ ויש עוד כאלה שיעשו".

חגי סגל היקשה: "הרב לנדו קורא למדינה שודדים" וסמוטריץ' הגיב: "יש גם מתנחלים ששורפים בתים בקוסרה. אז נכליל בזה את כל המתנחלים?".

סגל תהה "אבל הרב לנדו הוא המנהיג" והשר סיכם: "כואב לי ועצוב. אני לא אגיב לתלמידי חכמים - רק אתפלל שהוא יחזור בתשובה".