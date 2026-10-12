רגע לפני הבחירות, רשות מקרקעי ישראל עלולה למצוא את עצמה פעם נוספת ללא מנהל. כהונתו של יהודה אליהו כממלא מקום מנהל הרשות תפקע ביום חמישי הקרוב, ושר הבינוי והשיכון חיים כץ אינו מתכוון להאריך אותה. גם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מתנגדת להמשך מינויו.

הקושי בהמשך כהונתו של אליהו קיבל ביטוי גם בחוות דעת משפטית שהעבירה יועמ"שית משרד השיכון, אפרת פרוקצ'יה לשר. בחוות הדעת נקבע כי קיים "קושי משפטי ממשי" בהארכת המינוי הזמני, לאחר שמוצתה תקופת ששת החודשים שבה מאפשר החוק לאייש את התפקיד באמצעות ממלאי מקום ללא האישורים המיוחדים הנדרשים להמשך התקופה.

אליהו היה המועמד למנהל הקבוע של רמ"י, אלא שב-15 ביולי ביטל בג"ץ את מינויו, ולמחרת הוא הפך לממלא מקום זמני עד לבחירת מנהל חדש.

על פי החוק, שר השיכון רשאי להטיל על עובד מדינה לשמש כממלא מקום למשך שלושה חודשים. בהתייעצות עם נציב שירות המדינה ניתן להאריך את התקופה בשלושה חודשים נוספים, אולם בסך הכול לא ניתן להמשיך במסלול זה מעבר לחצי שנה.

במקרה של רמ"י, מחצית מהתקופה נוצלה עוד לפני כניסתו של אליהו לתפקיד. לאחר שהמנהל הקודם, ינקי קווינט, פרש בסוף 2025, מינה כץ בפברואר את עידן מועלם, מנהל רשות התחבורה הציבורית, לממלא מקום. מועלם כיהן במשך שלושה חודשים והחליף אותו יהודה אליהו.

לפי חוות הדעת של פרוקצ'יה, יש להביא בחשבון גם את שלושת החודשים שבהם כיהן מועלם. לפיכך מוצתה תקופת ששת החודשים המאפשרת איוש זמני ללא אישורים מיוחדים.

המשך איוש התפקיד באופן זמני עדיין אפשרי בנסיבות מיוחדות, אך הוא מחייב מסירת הודעה לממשלה ואת הסכמת נציב שירות המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. כאמור, בהרב-מיארה צפויה להתנגד להמשך כהונתו של אליהו.

למגבלת הזמן מצטרף קושי נוסף הנוגע לאליהו עצמו. ב־9 בספטמבר שלח לו כץ זימון לשימוע בעקבות טענות הנוגעות לתפקודו. השימוע היה אמור להתקיים לפני כחודש, אך נדחה לבקשת נציב שירות המדינה דורון כהן ועד כה לא נערך.

חוות הדעת של פרוקצ'יה מצביעה גם על הנסיבות האלה כחלק מה"קושי המשפטי הממשי" בהארכת כהונתו.

גם מינויו של ממלא מקום אחר לא יאפשר לשר השיכון לעקוף את מגבלת הזמן. לפי חוות הדעת, כץ יידרש להציג מועמד מקרב עובדי המדינה ולפרט את הנסיבות המיוחדות המצדיקות את המשך האיוש הזמני. המועמד יצטרך לעמוד בתנאי הכשירות ובהוראות החלות על מינויים בתקופת בחירות, והמינוי יהיה כפוף להסכמת נציב שירות המדינה והיועצת המשפטית לממשלה.