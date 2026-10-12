הכלכלנים האמריקנים רוברט הול ומייקל וודפורד הם הזוכים בפרס נובל לכלכלה לשנת 2026. השניים זכו בפרס על עבודתם בתחום "היסודות המיקרו-כלכליים של ייצוב מקרו-כלכלי", לאחר שפיתחו מודלים ששיפרו את היכולת לבחון וליישם מדיניות שנועדה למתן תנודות בכלכלה.

לפי האקדמיה השוודית המלכותית למדעים, המודלים שפיתחו הול ווודפורד נשענים על התנהגותם של משקי בית וחברות ומביאים בחשבון את העובדה שהחלטות כלכליות מתקבלות גם על בסיס ציפיות לעתיד - ולא רק בהתאם למצב הכלכלי בהווה.

עבודתם עסקה באחת השאלות המרכזיות במדיניות המקרו־כלכלית: כיצד לבסס מודלים המתארים את המשק כולו על החלטותיהם והתנהגותם של יחידים וחברות. המודלים שנבנו על בסיס גישה זו משמשים כיום בנקים מרכזיים וממשלות ברחבי העולם.

יו"ר ועדת הפרס, ג'ון הסלר, אמר כי עבודתם של שני הזוכים סיפקה "יסוד תיאורטי יציב" למודלים המשמשים את קובעי המדיניות.

בהסברים שפרסמה האקדמיה הוזכרו גם עבודתו של הכלכלן ג'ון מיינרד קיינס ומשברי הנפט של שנות ה־70, שהציבו אתגר בפני התפיסות שהיו מקובלות עד אז בנוגע לניהול הכלכלה. עבודתם של הול ווודפורד ביקשה לחבר בין התיאוריה המקרו־כלכלית לבין ההתנהגות הכלכלית ברמת הפרט והחברה.

הול נולד בשנת 1943 בפאלו אלטו שבקליפורניה. הוא השלים את לימודי הדוקטורט שלו ב־MIT בשנת 1967 וכיום מכהן כפרופסור באוניברסיטת סטנפורד.

וודפורד נולד בשנת 1955 בצ'יקופי שבמסצ'וסטס. גם הוא השלים דוקטורט ב־MIT, בשנת 1983, וכיום הוא פרופסור באוניברסיטת קולומביה בניו יורק.

ההכרזה על הזוכים בכלכלה מגיעה לאחר שבשבוע שעבר הוכרזו הזוכים בפרסי נובל לרפואה, לפיזיקה, לכימיה, לספרות ולשלום.