הופעת הסטנדאפ של ג'רי סיינפלד בשיקגו נקטעה בסוף השבוע לאחר שאישה בקהל קמה והטיחה בקומיקאי היהודי-אמריקני האשמות בנוגע לישראל ולמעורבות האמריקנית במלחמה בעזה. סיינפלד בחר להשיב לה במשפט קצר, וזמן קצר לאחר מכן היא הוצאה מהאולם בידי אנשי האבטחה.

"22 אלף פלסטינים נהרגו באמצעות כספי משלם המיסים האמריקני ואתה עושה מזה בדיחות? זה רצח עם", קראה האישה לעבר סיינפלד במהלך המופע.

סיינפלד לא התעלם מהקריאה והשיב לה: "אני אברר כמה כסף שילמת על הכרטיס, ואתרום את הסכום הזה לישראל".

חילופי הדברים הסתיימו כאשר אנשי האבטחה הוציאו את האישה מהאולם. לאחר מכן נמשכה הופעתו של סיינפלד כסדרה.

זו אינה הפעם הראשונה שבה הופעה של סיינפלד נקטעת במחאה פרו-פלסטינית על רקע המלחמה בעזה. ביוני 2024 הפריעה קבוצת מפגינים למופע שלו וקראה "מהנהר ועד הים, פלסטין תהיה חופשית".

גם באותו אירוע בחר סיינפלד להגיב למוחים בהומור. "הו, חזרתם. המפגינים חזרו! התגעגעתי אליכם", אמר להם.

בהמשך הוסיף: "אני חושב שאתם צריכים לחזור ולהגיד למי שמנהל את הארגון שלכם, 'הענקנו עוד כסף ליהודי'. לא ייתכן שזו תוכנית טובה מבחינתכם. אתם חייבים לחשוב על תוכנית חדשה".