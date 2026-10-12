סקר שערך מכון הסקרים של רפי סמית חושף נתון מפתיע במערכת הבחירות הנוכחית: 5% מהציבור בישראל משיבים כי הם חושבים שיצביעו למפלגת "נעם לישראל" בראשות אבי מעוז.

אחוז החסימה עומד על 3.25%, ו-5% מהקולות הכשרים שקולים לכחמישה מנדטים. מה שעלול לערבב מחדש את כל הקלפים בימים שלאחר הבחירות.

לצד זאת, 19% מהנשאלים השיבו "אין דעה" - כחמישית מהציבור שטרם הכריעה, והמאגר שעליו נאבקות כל המפלגות בשבועיים האחרונים לקמפיין. 60% השיבו כי בטוח שלא יצביעו למפלגה, ו-16% נוספים כי אינם חושבים שיצביעו לה.

בפילוח הסקטוריאלי שבאותו סקר מתגלה התמונה שמסבירה את הנתון. המפלגות החרדיות הגדולות, שריכזו בבחירות האחרונות 76.3% מקולות הציבור החרדי, עומדות היום על 60.6% בלבד - צניחה של קרוב ל-16 נקודות האחוז. יהדות התורה נשחקה מ-49.1% ל-40.6%, ובמקביל נרשמה ירידה נוספת מ-27.1% ל-20.0%.

במכון הסקרים של רפי סמית קובעים כי מדובר בשינוי מבני ולא בתנודה נקודתית: ירידה בנאמנות המפלגתית, לצד רצון לשמור על המחנה הערכי, מביאות לפיצול הקולות - המפלגות הגדולות נחלשות, והציבור מחפש כתובת חדשה.

ב"נעם לישראל" רואים בנתונים אישור לקו שהמפלגה מובילה. יו"ר המפלגה, ח"כ אבי מעוז אמר בתגובה: "הציבור הדתי והמסורתי, הנאמן לערכי התורה והמשפחה מבין שהוא זקוק לשמירה אמיתית ולא להבטחות. למלחמה יום יומית על נושאי החינוך במדינת ישראל ולא רק כגימיק בערב הבחירות. הנתונים האלה הם רק ההתחלה, ואנחנו קוראים לכל מי שטרם הכריע להצטרף אלינו ולהבטיח שהקול הערכי יישמע בכנסת הבאה".