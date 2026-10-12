ח"כ צבי סוכות פנה בדחיפות לראש השב"כ דוד זיני בדרישה לבחון באופן מיידי את מניעת המפגש עם עורכי דין שהוטלה על שני עצורים בעבירות ביטחוניות הנחקרים בשב"כ מאז מוצאי שבת.

אחד העצורים הוא רבש"ץ יישוב והשני קצין קבע בצה"ל. סוכות, המכהן כיו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון של ועדת החוץ והביטחון, הבהיר במכתבו כי פנייתו אינה נועדה להעניק לעצורים חסינות מפני חקירה.

עם זאת, הוא טען כי עצם קיומה של חקירה ביטחונית אינו מצדיק באופן אוטומטי פגיעה בזכויותיהם. "מניעת מפגש עם עורך דין אינה אמצעי חקירה שגרתי. מדובר בצעד חריג ופוגעני ביותר, המחייב הצדקה ממשית, קונקרטית והכרחית", כתב סוכות.

במכתבו הפנה חבר הכנסת לפסיקות של בית המשפט העליון המכירות בזכותו של עצור להיפגש ולהיוועץ עם עורך דין. לטענתו, גם כאשר קיימת לגורמי הביטחון סמכות לדחות מפגש כזה, מדובר בסמכות מוגבלת שיש להפעילה בהתאם לנסיבותיו של כל עצור.

סוכות דרש כי נחיצות המניעה תיבחן בנפרד ביחס לכל אחד משני העצורים וכי ההחלטה תיבדק מחדש לאורך החקירה, ולא תיוותר על כנה ללא בחינה מתמשכת.

"שירות הביטחון הכללי מופקד על ביטחון המדינה, אך מחויב באותה מידה לפעול בגבולות הדין ולשמור על זכויות היסוד של הנחקרים", כתב. "דווקא עוצמתן של סמכויות החקירה מחייבת ריסון, מידתיות והקפדה יתרה על זכויות האדם. ביטחון המדינה ושמירה על זכויות יסוד אינם ערכים סותרים. מדינה חזקה נבחנת גם ביכולתה להקפיד על זכויות נחקרים, ובמיוחד כאשר היא מפעילה את סמכויות החקירה החריגות ביותר העומדות לרשותה", סיכם סוכות.