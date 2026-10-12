האם תותר כניסתם של אוהדים ישראליים למשחק החוץ של הפועל באר שבע בהולנד? כשבוע אחרי שהודיעה קבוצת אלקמאר ההולנדית על איסור הגעתם של אוהדי הפועל באר שבע למשחק קבוצתם במסגרת שלב הליגה של הליגה האירופית, מפעל הכדורגל השני בחשיבותו באירופה, פועלים משרד החוץ ושגרירות ישראל בהאג כדי לאפשר בכל זאת לאוהדי באר שבע להגיע לעודד ולתמוך בקבוצתם על כר הדשא בהולנד.

כזכור, בשבוע שעבר הודיעה אלקמאר ההולנדית כי הרשויות בהולנד מסרבות לאפשר את הגעתם של האוהדים הישראליים למשחק הכדורגל במסגרת הליגה האירופית בינם להפועל באר שבע, זאת בשל הרצון לשמור על שלומם של אנשי הצוות מחשש כי הגעת אוהדים ישראלים תביא למהומות ופרעות בידיי פורעים ערבים ופרו-ערבים, בדומה למה שהתרחש לפני כשנתיים באמסטרדם לאחר משחקה של מכבי ת"א מול אייאקס ההולנדית.

היום (שני) הודיעו במשרד החוץ כי הם פועלים בנושא כניסת אוהדי באר שבע למשחק, מול הרשויות בהולנד מהרגע הראשון שבו הכריזה מועצת העיר על איסור השתתפות אוהדי הפועל באר שבע.

לדברי המשרד, "שר החוץ גדעון סער פנה בנושא למקבילו ובנוסף התקיימו שיחות מול משרד החוץ ההולנדי ועיריית אלקמאר בדרישה לאפשר השתתפות ולהבטיח את ביטחונם של אוהדי הפועל באר שבע באיצטדיון וסביבו. כמו כן התקיים שיח של שגרירות ישראל בהאג מול המשטרה והנציגות היתה בקשר הדוק עם נציגי הפועל באר שבע ועם ההתאחדות לכדורגל בנושא".

ממשרד החוץ נמסר כי "שר החוץ, משרד החוץ והשגרירות ימשיכו לפעול, מול ממשלת הולנד וראשת העיר אלקמאר על מנת לאפשר את הגעתם של אוהדי הפועל באר שבע ולהבטיח את ביטחונם".