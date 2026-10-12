הוא הגיע אליה מעט אחרי פתיחת העונה וגם זה רק בשל לחץ האוהדים ומיד קנה את מקומו בהרכב הפותח והפך את בית"ר מקבוצה של רכבת הרים ומורידה את הלב לאוהדיה, לקבוצה מאוזנת, כזו שיכולה להתרכז בהתקפה בידיעה שיש מי ששומר עליה מאחור.

בבוקר שאחרי הניצחון הגדול וההיסטורי על הפועל רמת גן בחוץ בתוצאה 4:0, הודיעה היום (שני) בית"ר ירושלים על הארכת חוזהו של בלמה הגיאורגי, לוקה גדראני לשנתיים.

זה זמן רב שבבירה מקיימים משא ומתן עם הבלם המצויין כאשר נדמה היה בקיץ האחרון שהיחסים עלו על שרטון ובית"ר בדרך לאבד את שר ההגנה שלה.

העונה החלה ולאחר מחזורים בהם התפרקה וספגה, אמש התייצבה ההגנה של בית"ר בראשות גדראני כשהבוקר הוא זכה ל"תשלום" על כך בדמות הארכת חוזה לשנתיים נוספות, עד עונת 2028/29.

"עבורנו מדובר בהרבה יותר מהארכת חוזה של שחקן הגנה. מדובר בשמירה על אחד השחקנים שהפכו בתקופה קצרה לחלק משמעותי מהזהות המקצועית של הקבוצה. בשקט, בעבודה קשה, באחריות, הוא מכוון את הקו האחורי, מייצר ביטחון לשחקנים שלצדו ומביא איכויות אדירות לעמדה שדורשת לא רק יכולת פיזית, אלא גם הבנת משחק, ריכוז ואופי", אמרו בבית"ר על הבלם הגיאורגי.

"אני מאוד שמח להאריך את החוזה שלי ולהיות כאן במשך שלוש שנים נוספות. אני מרגיש את האהבה והתמיכה שלכם כל פעם מחדש, בכל מקום, גם במגרש וגם מחוצה לו", אמר גדראני והוסיף "יש לנו עוד הרבה מאוד דברים טובים בדרך, ואנחנו נשיג את זה ביחד. אני מודה להנהלת המועדון על האמון, ואני מרגיש שמצאתי לעצמי בית גם בבית"ר וגם בישראל. אנחנו ממשיכים בכל הכוח, ביחד".