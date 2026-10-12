היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט טוען כי ההחלטות שקיבל בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הושפעו מלחצים מצד גורמי האכיפה או התקשורת.

לצד זאת, אישר בעדותו כי לא ידע על הכוונה של הרשות לניירות ערך להפוך את שלמה פילבר לעד מדינה בשנת 2017, בתיאום עם ליאת בן ארי, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה.

במהלך עדותו נשאל מנדלבליט בידי סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, על התבטאויות שפורסמו בשמו ולפיהן הופעל עליו לחץ מצד הפרקליטות.

"שום החלטה שקיבלתי לא נבעה מלחץ", השיב מנדלבליט. "כל ההחלטות שקיבלתי היו לפי שיקול הדעת המקצועי שלי. זכותם וחובתם של גורמי האכיפה להביע את דעתם אם הם חושבים שצריך לפתוח בחקירה".

מנדלבליט הוסיף כי לחצים חיצוניים לא השפיעו על החלטותיו: "שום דבר לא יכול להשפיע עליי, לא לחץ תקשורתי ולא לחץ של גורמי האכיפה".

בהמשך עלתה בעדות סוגיית המגעים עם שלמה פילבר. מנדלבליט אישר כי לא ידע על הכוונה של הרשות לניירות ערך להפוך את פילבר לעד מדינה ב־2017, מהלך שנעשה בתיאום עם בן ארי.

במהלך חקירתו באותה תקופה שאל פילבר את החוקרים: "מה יצא לי מזה". בן ארי הנחתה את החוקר יריב עמיעד להשיב לו כי "המחיר ייגזר מהתוכן".

עמיעד מסר לפילבר את הדברים והוסיף: "השאלה לאיזה כיוונים תלך, אם תתן את כל המכלול, את הכל. תחשוב על זה". פילבר השיב: "אני מבין".