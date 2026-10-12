סמוטריץ' מגיב לעדותו של אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט בעקבות עדותו במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

סמוטריץ' טען כי הדברים שעלו בעדות מחזקים את הטענות שהוא ואנשיו משמיעים במשך שנים נגד התנהלות מערכת המשפט והחקירות בעניינו של נתניהו.

"עדותו של מנדלבליט במשפט נתניהו מוכיחה את מה שאנחנו טוענים במשך שנים. אחרי שהשמאל נכשל להחליף את הימין בקלפי, הוא גייס את מערכת המשפט כדי לרדוף את נתניהו, כדי לתפור לו תיקים בצורה בלתי חוקית, וכדי להפיל אותו ואת הימין מהשלטון", אמר השר.

הוא התייחס גם לכך שלדבריו מנדלבליט הודה שלא עבר על חומר הראיות. "מנדלבליט הודה היום למעשה שהוא הגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן, וגרר את מדינת ישראל לכאוס של שנים בלי בכלל לעבור על חומר הראיות", טען.

שר האוצר הוסיף וטען כי עדותו של מנדלבליט העלתה ליקויים נוספים בחקירות נתניהו. "מנדלבליט אישר היום בעדותו שנעשו עבירות חמורות בחקירת נתניהו, שהחקירה נפתחה מבלי שהוא נתן את האישורים הנדרשים לכך ושבוצעו תרגילי חקירה פסולים. הכל במטרה להפעיל לחץ, לסחוט עדים ולהפיל את הימין מהשלטון".

את דבריו קשר סמוטריץ' להמשך המהלכים שהוא מבקש לקדם במערכת המשפט. "זאת הסיבה שאנחנו כל כך מתעקשים לתקן את מערכת המשפט הישראלית", אמר.

סמוטריץ' הצהיר כי בכוונתו להמשיך במהלך יחד עם ח"כ שמחה רוטמן גם לאחר הבחירות: "אנחנו נחושים בעזרת השם להמשיך בקדנציה הבאה את מה שהתחלנו, חבר הכנסת רוטמן ואני בקדנציה הזאת. אנחנו ננקה את האורוות, נתקן את מערכת המשפט הישראלית ונחזק את הדמוקרטיה".