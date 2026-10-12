תיעוד ממנהרה בדרום לבנון כוחות צה"ל השמידו מנהרות טרור של חיזבאללה באורך של מאות מטרים במהלך פעילות במרחב הביטחוני בדרום לבנון. בפעילות השתתפו כוחות צוות הקרב של חטיבה 7, בפיקוד אוגדה 36, יחד עם לוחמי יחידת יהל"ם. לפי צה"ל, הכוחות פועלים במרחב במטרה להסיר איומים על מדינת ישראל. במסגרת הפעילות אותרו תוואים תת־קרקעיים, ולאחר חקירתם הם הושמדו בידי הכוחות. בתוך התוואים אותרו חדרי שהייה וכן אמצעי לחימה מסוגים שונים. בין היתר נמצאו רובי קלצ'ניקוב, מקלע וטילי נ"ט. במקביל לפעילות בתת-קרקע, כוחות חטיבה 7 המשיכו בסריקות במרחב. במהלך הפעילות אותרו והושמדו עשרות תשתיות טרור ואמצעי לחימה נוספים.

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