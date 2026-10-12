אסון בטיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות. אדם נהרג ו-19 נוספים נפצעו היום (שני) בפיצוץ נפל תחמושת במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות, באזור מצפה פאר שברכס רמים בגליל העליון.

שבעה מהנפגעים נפצעו באורח קשה ובינוני, והיתר באורח קל. אחד הנפגעים שנפצע באורח אנוש מת מפצעיו.

בצה"ל מעריכים כי הפריט שהתפוצץ הוא פצצת מצרר ששיגר חיזבאללה לעבר האזור במהלך המלחמה, אשר נותרה בשטח מבלי שהתפוצצה. פצצות מצרר מתפזרות על פני שטח נרחב, וחלק מהן עלולות שלא להתפוצץ בעת פגיעתן בקרקע. נפלים כאלה עלולים להישאר מסוכנים גם זמן רב לאחר שיגורם.

האסון התרחש במהלך טיול שבו השתתפו תלמידים ומורים מהישיבה התיכונית. בעקבות הפיצוץ הוזעקו למקום כוחות הצלה גדולים, מסוקים וכוחות מיוחדים של צה"ל, שפעלו לטיפול בנפגעים ולפינויים לבתי החולים.

במסגרת חקירת נסיבות האירוע בודקים בצה"ל את האפשרות שאחד התלמידים הבחין בפריט התחמושת במהלך הטיול, אסף אותו והכניס אותו לתיקו.

על פי התרחיש הנבדק, הנפל התפוצץ בשלב מאוחר יותר, כאשר התלמידים והמורים שהו באזור, וגרם לפגיעה הקטלנית.

אחת השאלות המרכזיות שעולות בעקבות האסון נוגעת לבטיחות השטח שבו התקיים הטיול. על פי המידע הראשוני, האזור כבר נבדק וזוכה בעבר בידי המשטרה וצה"ל.

עם קבלת הדיווח על הפיצוץ הוזנקו למקום צוותים רבים של מד"א, בהם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוק מד"א. במקביל הגיעו לזירה כוחות צה"ל, בהם שלושה מסוקים של חיל האוויר, צוותי יחידת החילוץ 669, כוחות רפואה וצוות לסילוק פצצות של יחידת יהל"ם.

מנהל מרחב ירדן במד"א, איציק שושן, סיפר: "עם קבלת הדיווח על פיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון, יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוק מד"א שהוזנק גם כן".

לדבריו, "כשהגענו למקום ראינו מספר פצועים בדרגות פציעה שונות. התחלנו מיד להעניק טיפול רפואי בזירה ל-8 פצועים במצב קשה ובינוני ולפצועים נוספים במצב קל. מדובר באירוע מורכב, אנחנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי לפצועים במקום ולפנות אותם במהירות לבית החולים".

שר החינוך יואב קיש התייחס לאסון ואמר: "מדובר באירוע קשה ביותר, ומחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו, בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע, למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם".

בצה"ל ממשיכים בחקירת האירוע ובבדיקת מקורו של הנפל שהתפוצץ, לצד בחינת נסיבות הימצאותו בשטח שבו התקיים טיול התלמידים.