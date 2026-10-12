אליהו גליל, שבנו השתתף בטיול של ישיבת אורט מעלות בו נפגעו מורים ותלמידים מפיצוץ נפל באזור רכס רמים ואחד מהם אף נהרג, סיפר לכאן חדשות על הרגעים המתוחים שעברו עליו עד לשיחה עם הבן.

"בהתחלה לא הייתה קליטה ואלה היו רגעים מאוד מלחיצים עבורנו. אחרי כמה דקות הוא חזר אלינו וניתק מאוד מהר כי רצה לתת לילדים אחרים את הטלפון שלו כדי שיעדכנו את הוריהם והם בסדר", סיפר.

הוא הוסיף "דיברנו איתו, הוא ראה ושמע את הפיצוץ וברח. הוא לא נפגע פיזית אבל ראה דברים שילדים לא צריכים לראות. הלב שלי עם ההורים שילדיהם נפצעו וחלקם לא יודעים מה התרחש".

האב הדגיש כי "הטיול היה מאורגן ומסודר עם כל האישורים של משרד החינוך ומתואם עם כל מי שהיה צריך. הילדים מאוד שמחו וחיכו לו. להבנתנו מישהו עלה בטעות על נפל".

לדבריו "בפעם האחרונה שדיברנו איתם הם עדיין היו בשטח. אני מאמין שברגע שאפשר יהיה לפנות את הילדים שראו את המראות הקשים ולא נפגעו - יפנו אותם. לא כל כך פשוט לצאת משם כרגע".