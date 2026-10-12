האם אדם המסרב להתייצב לדין תורה צריך לשלם על כך מחיר גם בקהילה שלו? האם ראוי למנוע ממנו לעלות לתורה או לעבור לפני התיבה, או שדווקא צעדים כאלה עלולים להרחיק את הציבור מבתי הדין?

השאלות הללו עמדו במרכז הוועידה השנתית של רשת בתי הדין "לכתחילה", שבה השתתפו עשרות דיינים מכל רחבי הארץ. הדיון, שנגע באחת הסוגיות הרגישות הניצבות בפני בתי הדין לממונות, הסתיים בהצבעה ובהחלטה על נוסח כתב סירוב שאינו כולל נידוי, אך מבהיר כי הנתבע מסרב להתדיין בדין תורה.

במוקד הוועידה עמדה התלבטות עקרונית: כיצד מחזקים את מעמדו של משפט התורה במציאות שבה לבתי הדין אין סמכות כפייה מלאה? האם באמצעות הפעלת לחץ קהילתי על מי שמסרב להתדיין, או באמצעות בניית אמון שיביא אנשים לבחור בבית הדין מרצונם?

מצד אחד, הוצגה החובה ההלכתית להגיב על סירוב להתדיין בדין תורה, במיוחד כאשר הסירוב עשוי לבטא זלזול בסמכותו של משפט התורה. במסגרת זו נדונה האפשרות לפנות לרב הקהילה ולגבאי בית הכנסת בבקשה שלא לכבד את המסרב בעלייה לתורה או במעבר לפני התיבה.

מנגד, עלה החשש כי דווקא הפעלת סנקציות מסוג זה תפגע במטרה שלשמה הן נועדו. המשתתפים דנו באפשרות שצעדים קהילתיים נגד מסרבי דין ייצרו למשפט התורה תדמית של מערכת הרודפת אנשים, ובכך ירתיעו בעלי דין מלפנות לבתי הדין ויפגעו במאמץ לחזק את מעמדם בציבור.

הרב ניר אביב, יו"ר רשת "לכתחילה", הציג בפני הדיינים סקירה של הסוגיה ההלכתית לצד המגבלות המשפטיות החלות על בתי הדין לממונות. במסגרת דבריו התייחס הרב אביב להנחיות היועץ המשפטי המגבילות את פעילותם של בתי הדין, גם כאשר מדובר בבתי דין שאינם חלק ממערכת בתי הדין הרשמית של המדינה.

אחת הסוגיות שעלו בסקירה הייתה פסיקת בג"ץ שבה הוטלו קנסות על דיינים שפרסמו כתב סירוב ברבים. הפסיקה, כפי שהוצגה בוועידה, עסקה בפגיעה הכרוכה בניסיון לכפות על אדם להתדיין בבית דין מסוים ובזכותו לבחור היכן יתברר עניינו.

הדיון המשפטי המחיש את המורכבות שבה פועלים בתי הדין לממונות: מצד אחד, הרצון להעניק תוקף ומשמעות לסמכותו של דין תורה; מצד אחר, הצורך לפעול במסגרת המגבלות הקיימות ולהימנע מצעדים שעלולים להיחשב כפייה אסורה.

הרב יועזר אריאל, דיין בהרכב הערעור של רשת "לכתחילה", העמיק בהיבט ההלכתי של הסוגיה והסביר את משמעות המושג "בית דין קבוע" ואת הסמכות ההלכתית הנתונה לו לכפות על בעלי דין להתייצב בפניו.

אלא שלצד בירור הסמכות העקרונית, הדגיש הרב אריאל את הצורך להתחשב במציאות הקיימת. בסיכום דבריו הציג את העמדה שלפיה במצב שבו "אין ידינו תקיפה", יש להימנע מהפעלת כפייה ומהוצאת כתב סירוב הכולל נידוי.

לאחר הצגת העמדות והדיון בין הדיינים, הובאה הסוגיה להכרעה בהצבעה.הדיינים בחרו בנוסח כתב סירוב שאינו מזכיר נידוי, אך מציין במפורש כי הנתבע מסרב להתדיין בדין תורה. ההחלטה משקפת את הניסיון להבחין בין עצם הצורך לתת ביטוי לסירובו של בעל דין להתייצב בפני בית הדין, לבין שימוש בסנקציות חמורות יותר כלפיו. בכך ביקשו הדיינים לשמור על משמעותו של כתב הסירוב, מבלי לכלול בו את רכיב הנידוי.

הדיון התקיים על רקע המשך התרחבותה של רשת "לכתחילה", שפתחה בשנה האחרונה סניפים חדשים בערד ובהרצליה.

בוועידה השתתפו דיינים משדרות, ערד, באר שבע, לוד, רחובות, יבנה, כפר יונה, הרצליה, תל אביב, קריית אתא, חריש, צפת, ירושלים, מעלה אדומים, בית אל, עלי, ענב, מערב בנימין ומצפה יריחו.

דווקא על רקע התרחבות הרשת, קיבלה שאלת הסנקציות משמעות רחבה יותר: כיצד מבססים את מעמדם של בתי הדין בציבור, וכיצד גורמים לבעלי דין לראות במשפט התורה כתובת ראויה לפתרון סכסוכים?

ההכרעה שהתקבלה בוועידה אינה מבטלת את ההתייחסות ההלכתית לסירוב להתדיין בדין תורה, אך היא מבטאת בחירה בדרך זהירה יותר: לציין את הסירוב באופן ברור, בלי לצרף אליו נידוי.