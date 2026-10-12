רחפן תוקף מתקרב לכוח צבאי או למתקן אסטרטגי, ומולו משוגר רחפן אחר שנועד ליירט אותו בפגיעה ישירה, ללא ראש קרב וללא חומר נפץ. זו תפיסת הפעולה שעומדת מאחורי HawkGuard, מערכת הגנה אקטיבית חדשה שחושפת התעשייה האווירית (IAI), לאחר שהשלימה לאחרונה סדרת ניסויים מוצלחת.

המערכת החדשה נועדה לספק מענה לאחד האיומים שהפכו נפוצים בשנים האחרונות בשדות הקרב ברחבי העולם: רחפנים תוקפים, המסוגלים לאיים על כוחות מתמרנים, כלי רכב משוריינים ומתקנים רגישים.

בניגוד למערכות יירוט המבוססות על טילים או ראשי קרב נפיצים, HawkGuard עושה שימוש ברחפן מיירט הפוגע במטרה באופן קינטי. המשמעות היא שהיירוט מתבצע ללא פיצוץ של מטען נפץ, ובכך נמנעות השפעות הדף ופיצוצים משניים הנובעים ממערכת היירוט עצמה.

היכולת הזו מיועדת לאפשר הגנה גם בסביבות שבהן השימוש באמצעי יירוט נפיצים עלול ליצור סיכונים נוספים, לצד עלות נמוכה במיוחד לכל יירוט, על פי החברה.

מאחורי פעולת היירוט עומדת מערכת משולבת הכוללת מכ"ם לגילוי איומים, חיישנים אלקטרו-אופטיים, מערכות שליטה ובקרה המבוססות על בינה מלאכותית ורחפני יירוט.

הרכיבים השונים פועלים יחד במסגרת פתרון הגנה אחד, המאפשר גילוי, מעקב ויירוט של איומים אוויריים. לדברי התעשייה האווירית, המערכת מסוגלת להתמודד גם עם כמה איומים בו-זמנית, יכולת שנועדה לתת מענה למצבים שבהם מופעלים מספר רחפנים תוקפים במקביל.

אחד היתרונות המרכזיים שמציגה החברה הוא המבנה הקומפקטי והמודולרי של HawkGuard. ניתן להתקין את המערכת על גבי כלי רכב משוריינים כתוספת למערכות ההגנה הקיימות, או לפרוס אותה סביב מתקנים קבועים, תשתיות חיוניות, נכסים אסטרטגיים ואסדות ימיות.

בכך מבקשת התעשייה האווירית לספק פתרון הגנה המתאים הן לכוחות הנמצאים בתנועה והן לאתרים הזקוקים להגנה קבועה מפני איומים מהאוויר.

המערכת השלימה לאחרונה סדרת ניסויים, שבמהלכה הדגימה, לדברי החברה, יכולת לנטרל מגוון רחב של איומי רחפנים. בתעשייה האווירית מציינים כי תוצאות הניסויים איששו את יכולותיה המבצעיות של המערכת.

גיא בר לב, מנכ"ל התעשייה האווירית, מסביר כי הפיתוח החדש הוא חלק מתפיסה רחבה יותר של הגנה רב-שכבתית, המבוססת על שילוב אמצעים שונים בהתאם לסוג האיום ולסביבה המבצעית.

"בעולם של איומים אוויריים מורכבים, אין פתרון אחד שמתאים לכל תרחיש. לכן, תפיסת ההגנה של התעשייה האווירית מבוססת על שילוב של יכולות משלימות, המאפשרות להתאים את המענה לאיום, למשימה ולסביבה המבצעית", אמר בר לב.

לדבריו, "HawkGuard היא ביטוי לתפיסה הזו, ומוסיפה יכולת יירוט חדשה למערך ההגנה הרב-שכבתי שלנו, כחלק מהמחויבות שלנו לספק לכוחות וללקוחות פתרונות מתקדמים, גמישים ומדויקים".

המערכת פותחה על בסיס יכולותיה של התעשייה האווירית בתחומי המכ"ם, איסוף המודיעין וההגנה האווירית, תוך שילוב טכנולוגיות גילוי ובקרה עם אמצעי יירוט קינטי.

דרור בר, מנכ"ל אלתא וסמנכ"ל התעשייה האווירית, מדגיש כי השינויים בשדה הקרב מחייבים גם שינוי בפתרונות ההגנה, במיוחד לנוכח התפשטות השימוש ברחפנים תוקפים. "שדה הקרב משתנה במהירות, ואיתו גם האיומים והדרישות המבצעיות", אמר בר. "מערכת HawkGuard היא תוצאה של היכולות המערכתיות שלנו, המשלבות יכולות גילוי מהטובות בעולם, שליטה ובקרה מבוססת AI ויירוט במערכת אחת".

לדבריו, השילוב בין הרכיבים השונים נועד לאפשר הגנה יעילה מבלי להידרש לאמצעי יירוט יקרים בכל אירוע. "השילוב המיוחד הזה מאפשר מענה זול וגמיש להגנת נקודה כנגד רחפנים תוקפים ואיומים מקומיים אחרים".

הפיתוח החדש מצטרף למערך פתרונות ההגנה האווירית של התעשייה האווירית, המבוסס על עשרות שנות ניסיון בפיתוח מערכות מכ"ם, מודיעין והגנה אווירית. עם השלמת סדרת הניסויים, מציגה החברה את HawkGuard כפתרון שנועד להתמודד עם אתגר מרכזי בשדה הקרב המשתנה: הצורך להגן על כוחות ונכסים מפני רחפנים תוקפים, באמצעות מערכת קומפקטית, גמישה ובעלת עלות יירוט נמוכה.