שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף הערב (שני) את החלטת בג"ץ להורות למדינה לגבש מתווה ולוח זמנים שיאפשרו את חזרתם של תושבי מחנות הפליטים ג'נין, טול כרם ונור א-שמס לבתיהם, והבהיר כי הוא מתכוון לפעול לשימור הנוכחות הצבאית במחנות, גם אם הדבר יחייב חקיקה מיוחדת בכנסת.

ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגישו פלסטינים מהאזור נגד מפקד פיקוד המרכז, שר הביטחון והשר לביטחון לאומי. בג"ץ הורה למדינה לגבש את המתווה בכפוף לצרכים הביטחוניים ולמצב בשטח, אף שלפי עמדת מערכת הביטחון טרם הבשילו התנאים לחזרת התושבים.

בעתירה דנו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין וחאלד כבוב.

בתגובה להחלטה אמר כ"ץ: "בג"ץ חייב למשוך את ידו מעיסוק בפעילות מבצעית של צה"ל ביו"ש שבאה להגן על חיי חיילים ואזרחים".

שר הביטחון הסביר כי עם כניסתו לתפקיד גיבש יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו שינוי בתפיסת הביטחון ביהודה ושומרון, שבמסגרתו הוחלט להפסיק את שיטת הפשיטות החוזרות על מחנות הפליטים ולעבור לשליטה צבאית ממושכת בשטח.

לדבריו, צה"ל השתלט על מחנות הפליטים ג'נין, טול כרם ונור א-שמס, שבהם פעלו ארגוני טרור הנתמכים בידי איראן: "מחנות הפליטים ג'נין, טולכרם ונור א-שמס הפכו לקיני טרור בהם פעלו גדודי טרור ג'יהאדיסטים נתמכי איראן שייצאו פיגועי טרור לכל מרחב יו"ש ולשטח ישראל".

כ"ץ ציין כי "כל 40 אלף תושבי המחנות התפנו וצה"ל חיסל את המחבלים, הרס את תשתיות הטרור - כולל בתים רבים ורחובות צרים וממולכדים - ונשאר במחנות באופן קבוע". לטענתו, "כתוצאה מכך ירד היקף הטרור ביו"ש ב-80% לרמתו הנמוכה אי פעם, והיכולת לבצע פיגועים בתוך ישראל פחתה מאוד".

"הרבה חיים נחסכו והרבה פציעות נמנעו - והאתגרים עדיין רבים", אמר.

כ"ץ הדגיש כי "הישארות צה"ל במחנות לטווח ארוך היא לא עניין משפטי אלא עניין מבצעי-ביטחוני הנדרש להצלת חיי חיילים ואזרחים ישראלים מול איומים חמורים ופעילות של גורמים ג'יהאדיסטים מבחוץ נתמכי איראן והאחים המוסלמים לקידום פעילות טרור בסגנון ה-7 באוקטובר גם ביו"ש".

הוא הוסיף: "זה לא עניינו של בג"צ להתערב בשיקולים ביטחוניים מהסוג הזה - כמו שלא עניינו להתערב בפעילות מבצעית בעזה, בסוריה, בלבנון או באיראן".

בסיום דבריו הבהיר: "עמדתי בעניין ברורה ואני מתכוון לוודא שתבוא לידי ביטוי בכל דיון שיתקיים בנושא בהמשך. בעניין הזה אני לא מתכוון להתפשר גם אם זה ידרוש הליכי חקיקה מיוחדים בכנסת - זאת חובתנו לחיילינו ואזרחינו ואנחנו נעמוד בה".