מתן כהנא במפגש ערוץ 7 לקראת בחירות 2026

מתן כהנא, ממפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט, התייחס (שני) בריאיון בוועידת ערוץ 7 לדיווחים על אפשרות שיחבור לליכוד לאחר הבחירות, דחה את הטענות על נטייתו הפוליטית של איזנקוט שמאלה והבהיר כי מפלגתו לא תסכים להמשך כהונתו של בנימין נתניהו כראש הממשלה.

בפתח הריאיון נשאל כהנא על שמו, שעולה שוב ושוב כמי שעשוי לערוק לליכוד ולסייע לנתניהו להקים ממשלה לאחר הבחירות.

"אני חושב שנאמנות לראשי המפלגה שלי זה משהו שליווה אותי לאורך הדרך, כולל בוודאי נאמנות לדרך", השיב כהנא. "אני יודע לאן אנחנו הולכים, יודע לאן גדי מוביל את הממשלה הבאה, יודע מה הדרך שלנו. אני נחוש ואיתן לקדם את הדברים האלה שעליהם התחייבנו".

אלא שכהנא לא הסתפק בדחיית האפשרות שיעבור לליכוד, וחשף כי דווקא בכיוון ההפוך מתקיימים מגעים פוליטיים. "יש מספר ליכודניקים שגדי מדבר איתם יותר מאשר נתניהו", אמר.

כאשר נשאל אם השיחות עוסקות באפשרות שאותם אנשי ליכוד יעברו למחנה של איזנקוט, השיב כי מתקיימים מגעים בנושאים שונים, והדגיש את השאיפה להקים ממשלה שתישען על רוב ציוני בכנסת.

"אנחנו רוצים להיות הרוב הציוני, שיהיה לנו מעל 61 כדי באמת לבנות ממשלה ציונית גדולה עם מעל 61 חברי כנסת", הסביר.

כהנא אף העריך כי גם אם המעברים הפוליטיים לא יתרחשו לפני הקמת הממשלה, הם עשויים להתרחש מיד לאחר מכן.

בהמשך נשאל כהנא על הביקורת שנשמעת משמאל כלפי הרכב רשימת ישר, ובפרט על ריבוי אנשי הימין והציונות הדתית שהצטרפו למפלגתו של איזנקוט.

הוא תקף בחריפות את הביקורת וטען כי היא נובעת מדעות קדומות כלפי הציבור הדתי. "זה נשמע לי קצת עם ניחוח גזעני, אנטי-דתי, הדברים האלה. לפי הכיפה על הראש או לפי המוצא יש פה חשדות כאלה ואחרים. אלה אמירות אומללות, עלובות", אמר.

הוא הדגיש כי מפלגת ישר רואה בציונות הדתית חלק מרכזי מבסיס התמיכה שלה, ואף העריך כי תהיה המפלגה בעלת הייצוג הדתי הגדול ביותר בכנסת הבאה. "אנחנו מפלגה שבהחלט היא בית לציונות הדתית. אנחנו הולכים להיות המפלגה עם הכי הרבה אנשים דתיים בכנסת הבאה".

כאשר נשאל כיצד הוא מתמודד עם הטענה שאיזנקוט הוא איש שמאל, השיב כהנא במתקפה ישירה על הרקורד המדיני של נתניהו. "איזנקוט לא שמאלני. הוא הרבה יותר ימני מנתניהו", אמר.

כהנא מנה שורה של מהלכים והצהרות שיוחסו לנתניהו לאורך שנות כהונתו, וטען כי איזנקוט לא היה שותף להם.

"איזנקוט לא אמר שתי מדינות, לא אמר מדינה פלסטינית, לא מסר 13 אחוז משטחי מדינת ישראל, לא מסר את חברון. הוא גם לא פגש את ערפאת ואמר 'פגשתי ידיד', עם נשיקות וחיבוקים", אמר.

הוא הוסיף כי איזנקוט מתנגד להקמת מדינה פלסטינית ותומך בהתיישבות. "הוא אדם נחוש בעד ההתיישבות, נגד מדינה פלסטינית, וככה זה ימשיך".

לקראת סיום הריאיון נשאל כהנא מדוע מפלגתו אינה מציגה בפני הציבור אפשרות להקמת ממשלת אחדות רחבה בהובלת איזנקוט, שתכלול גם את בוחרי הליכוד ונציגיהם.

כהנא הבהיר כי מפלגתו אינה פוסלת שותפים שיסכימו לעקרונותיה, אך הציב קו אדום ברור בכל הנוגע לנתניהו עצמו. "אנחנו משוכנעים שנתניהו, עקב אחריותו המלאה לאסון שבעה באוקטובר, לטבח הנוראי הזה, צריך ללכת הביתה. הוא לא ראוי להיות חלק מההנהגה".

כאשר נשאל שוב אם משמעות הדברים היא פסילה אישית של נתניהו, השיב בנחרצות: "נתניהו חייב ללכת הביתה. הוא לא יכול להיות בהנהגה של מדינת ישראל אחרי שהוא אחראי לטבח הזה".

כהנא הטיל על נתניהו אחריות ישירה לאסון שבעה באוקטובר, וטען כי שנות כהונתו הארוכות כראש הממשלה מחייבות אותו לשאת באחריות.

"הוא הוביל אותנו לתוך הטבח הזה בשבע עשרה שנות שלטונו. הוא חייב ללכת הביתה", אמר.

לשאלת המראיין אם הוא מייחס לנתניהו אחריות לטבח, השיב: "בוודאי, הוא ראש הממשלה. ראש הממשלה אחראי על כל מה שקורה במדינת ישראל והוא אחראי לזה".

כהנא הוסיף כי האחריות אינה מוטלת רק על הדרג המדיני, אך הדגיש את ההבדל בין התנהלות בכירי מערכת הביטחון לבין ראש הממשלה.

"הוא הביא את הקונספציה, הוא הוביל אותנו לתוך הטבח הזה, הוא אחראי לטבח הזה והוא חייב ללכת הביתה. גם אנשים אחרים אחראים, אנשי מערכת הביטחון, שלקחו אחריות והלכו הביתה. אבל בוודאי, ראש הממשלה הוא המפקד העליון של הצבא", חתם.