ועידת ערוץ 7: עמית סגל מתייחס להתכתבויות עם אוריך שדלפו

פרשן חדשות 12, עמית סגל, התייחס הערב (שני) בוועידת ערוץ 7 לסערה שהתעוררה בעקבות פרסום התכתבויותיו עם יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, שדלפו לרשת. סגל תקף בחריפות את עצם הפריצה לטלפונים ואת הפצת ההתכתבויות, והבהיר כי אין בכוונתו להתייחס לתוכנן.

"פריצה לטלפונים היא עבירה פלילית חמורה שהעונש שלה הוא עשר שנות מאסר", פתח סגל את דבריו. הוא ביקש להמחיש את חומרת הפגיעה בפרטיות והדגיש כי אין מדובר באירוע הנוגע אליו בלבד. "לא מדובר בפריצה לבית, אלא תחשבו על אדם שנמצא בבית שלכם. אני מדבר לא על הטלפון שלי, אני הייתי רק אחד הנמנים".

סגל הדגיש כי עמדתו אינה תלויה בזהותו הפוליטית של מי שנפגע מהפריצה. "זה אירוע נוראי. הוא היה נוראי כשזה קרה לבנט, הוא היה נוראי כשזה קרה לגנץ, והוא נוראי גם כשהוא קורה ליונתן אוריך".

בהמשך החריף סגל את הביקורת, והפנה אותה כלפי מי שבחרו להפיץ את ההתכתבויות ברשתות החברתיות. לדבריו, חומרת הפרשה אינה מסתכמת בעצם השגת החומרים, אלא גם בנכונותם של אנשים לפרסם אותם בשל עמדותיהם הפוליטיות.

"בעיניי יותר נוראי זה שורת העבירות הפליליות שראינו אתמול, שבהן אנשים בגלל ההשקפה הפוליטית שלהם מוכנים לבצע עבירות פליליות קבל עם ועולם", אמר סגל, בהתייחסו לפרסום צילומי ההתכתבויות שלטענתו הושגו שלא כחוק.

סגל תהה כיצד מחלוקת פוליטית עלולה להוביל אנשים למעשים שלדבריו חושפים אותם לסיכון פלילי. "לאיזו מדרגה של שנאה יכולים להגיע אנשים שמוכנים ללכת לכלא כדי לגרוף עוד כמה לייקים ולהביך מישהו שהם לא מסכימים איתו", אמר.

בסיום דבריו הבהיר סגל כי הוא מסרב להיגרר לדיון בתוכן ההתכתבויות שנחשפו, משום שלשיטתו עצם העיסוק בהן מעניק לגיטימציה למי שהשיגו והפיצו את החומרים.

"אני חושב שעצם ההתייחסות לתוכן היא בעיניי "פרס לטרור", ואני לא מתכוון לתת אותו".