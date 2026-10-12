ח"כ עמית הלוי באירוע השנתי של ערוץ 7

ח"כ עמית הלוי מהליכוד התייחס בוועידת ערוץ 7 לטענות הנשמעות בשמאל בדבר חשש לפגיעה בטוהר הבחירות, להתפתחויות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ולמערכת הבחירות המתקרבת.

בתשובה לטענה כי בליכוד עלולים לנסות "לגנוב את הבחירות", השיב הלוי, "כל אדם מדבר מהרהורי ליבו". לדבריו, דווקא מחנה השמאל ומערכת המשפט אינם מכבדים, לטענתו, את הכרעת הבוחר.

"אנחנו כבר שנים במצב שבו השמאל לא סופר את רצון הבוחר", טען הלוי. הוא הזכיר בהקשר זה גם פסיקות של בית המשפט העליון ואמר כי "לדבר עלינו כמי שמסוגלים לגנוב את רצון הבוחר, זה אנשים שמדברים מהרהורי ליבם".

הלוי, חבר ועדת הבחירות המרכזית, הוסיף כי מבחינתו המסקנה היא להגביר את הפיקוח ביום הבחירות. "אנחנו צריכים להיות מאוד ערניים. זו המסקנה היחידה מהאמירה הזאת", אמר. "אנחנו נהיה על זה, על הקלפיות, על המעטפות הכפולות".

בהמשך התייחס הלוי לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו ולטענות שעלו במהלכה בנוגע להתנהלות החקירות.

"לא הופתעתי ממנדלבליט, אבל אני חושב שציבור רחב נחשף יותר למה שקורה כבר שש שנים במדינת ישראל", אמר הלוי.

הלוי העלה שורה של טענות בנוגע להתנהלות גורמי החקירה והפרקליטות בתיקי נתניהו, ואמר כי מבחינתו הדברים שעלו מחזקים את הצורך בבדיקת התנהלותם.

"איך אמרה יהודית תירוש? זה לא משפט של הפרקליטות פה. זה משפט של הפרקליטות על מלא", אמר. "זה מה שקורה במשפט הזה. זה משפט של הפרקליטות".

הלוי נשאל גם על מערכת הבחירות ועל התמודדותו של יו"ר "עמך ישראל", תא"ל (במיל') עופר וינטר. סקרים שפורסמו בתקופה האחרונה הצביעו על תרחישים שבהם מפלגתו של וינטר עוברת את אחוז החסימה, אך מצבה משתנה בין הסקרים.

לדברי הלוי, השיקול המרכזי מבחינת מחנה הימין צריך להיות השפעת המפלגה על תוצאות הגוש כולו.

"יש דבר אחד שצריך לקבוע לעופר וינטר, וזו השאלה האם הוא באמת מקדם את הגוש או מסכן את הגוש", אמר. "הרבה מאוד מונח על הכף, לא צריך לשחק שום משחק".

הלוי תקף בחריפות גם את יו"ר מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. העימות סביב תפיסות הביטחון הפך בתקופה האחרונה לאחד ממוקדי מערכת הבחירות, כאשר גם עופר וינטר ואיזנקוט החליפו ביניהם האשמות בנושא.

"אני מכיר אותו היטב מוועדת חוץ וביטחון, כי שנתיים ישבנו ביחד", אמר הלוי, וטען כי תפיסתו הביטחונית של איזנקוט עלולה להביא לנסיגה מהישגים שהשיגה ישראל במהלך המלחמה.

בהמשך השווה הלוי בין איזנקוט לראש הממשלה המנוח יצחק רבין ותקף את תקופת כהונתו כרמטכ"ל. "זה רמטכ"ל אוסלו", טען. "הוא לא הכין את הצבא למלחמה". לדבריו, "הוא לא יכול להנהיג את המדינה במצב הזה".

את דבריו חתם הלוי בקריאה לציבור להשתתף בבחירות, שלפי הרשימות שהוגשו לוועדת הבחירות צפויות להתקיים ב־27 באוקטובר, "כל קול עשוי או עלול לקבוע את התוצאה", אמר הלוי. "האחריות היא עלינו, על כל אזרח להגיע לקלפי ועל כל אחד שמתלבט - להביא אותו לקלפי, לשכנע אותו".