השרה לשעבר איילת שקד במפגש הבחירות של ערוץ 7

שרת המשפטים והפנים לשעבר, איילת שקד, השתתפה במפגש הבחירות של ערוץ 7 והתייחסה למערכת הפוליטית, למחלוקות בחברה הישראלית ולסוגיות המרכזיות שיעמדו על סדר היום לקראת הבחירות.

בריאיון הביעה צער על היעדר האחדות גם לאחר אירועי שבעה באוקטובר, קראה להימנע מחקיקת חוק גיוס חדש ומתחה ביקורת על התנהלות הממשלה בתחום מערכת המשפט.

בפתח השיחה נשאלה שקד אם היא מתגעגעת לחיים הפוליטיים. "יש הרבה טוב, וגם הרבה טוב בחוץ. צריך לדעת ליהנות מהעולם שבו אתה נמצא", השיבה. לדבריה, כיום היא פועלת במגזר הפרטי, עוסקת בבניית הארץ, משמשת יו"ר עמותה של בית החולים שניידר ומרצה ברחבי העולם. "יש חיים מחוץ לפוליטיקה", הדגישה.

בהתייחסה לשיח הציבורי המתלהט לקראת הבחירות, הודתה שקד כי אינה מופתעת מכך שהמחלוקות הפוליטיות נותרו בעינן גם לאחר המלחמה. היא שיתפה בסיפור אישי מביקור שערכה אצל הדס, אלמנתו של יוסי הרשקוביץ ז"ל, שנפל במלחמה.

לדבריה, במהלך הביקור סיפרה לה הדס עד כמה הייתה האחדות חשובה לבעלה. "אני זוכרת את זה, זה היה בדצמבר לדעתי, ממש אחרי השביעי באוקטובר. אמרתי לה, הדס, אני מצטערת להגיד לך, ממש בשבעה, אבל אני לא רואה שתהיה פה אחדות".

שקד הוסיפה כי המציאות הפוליטית בישראל מעציבה אותה. "זו מציאות גושית, קוטבית, ואותי זה מאוד מעציב", אמרה, והטילה את האחריות על פוליטיקאים שאינם מוכנים להכיר בעמדותיו של המחנה האחר.

"אין ספק שמה שנכון למדינת ישראל היום זה ממשלה רחבה, ממשלה ציונית רחבה", קבעה. כשנשאלה אם גם היעדר האחדות בין מפלגות "הגוש השלישי" שקראו לאחדות תרם למצב הנוכחי, השיבה בקצרה: "בין השאר".

אחת הסוגיות המרכזיות שעלו בריאיון הייתה גיוס החרדים. שקד, שעמדה בעבר בראש הוועדה שעסקה בחוק הגיוס, הציגה עמדה נחרצת שלפיה אין צורך לקדם חקיקה חדשה בנושא.

"אני, כמי שעמדה בראש הוועדה של חוק הגיוס, זה די ברור לי היום מה צריך לעשות. אתה יודע מה צריך לעשות? כלום. פשוט לא צריך לעשות כלום", אמרה.

לדבריה, חוק גיוס החובה הקיים כבר חל על כלל האזרחים, וכל ניסיון לחוקק הסדר חדש יביא למעשה להרחבת הפטורים. "יש היום חוק גיוס חובה שחל על כולם. כל חוק שינסו לחוקק זה בעצם יהיה חוק פטור, וזה גם מה שהחרדים רוצים".

שקד הדגישה כי הכלי האפקטיבי ביותר לשינוי המציאות הוא הפעלת סנקציות כלכליות. "יש גם סנקציות כלכליות, זה הדבר היחידי שעובד. הן פועלות. פשוט לא לעשות כלום".

היא הביעה אכזבה מכך שסוגיית הגיוס נדחקה, לדבריה, לשולי הדיון הציבורי. "אני חושבת שלצערי הנושא של הגיוס ירד קצת מסדר היום. בעיניי הוא צריך להיות הרבה יותר דומיננטי במערכת הבחירות, גם הגיוס וגם ההשתלבות של החרדים בשוק התעסוקה".

בחלקו האחרון של הריאיון התייחסה שקד למערכת המשפט ולשאלת קידום הרפורמה המשפטית. בניגוד לניסיונות לקדם שינויים נרחבים במבנה המערכת, היא הביעה תמיכה בדרך שבה פעלה בתקופת כהונתה כשרת המשפטים, תוך התמקדות במינויים.

"אני חושבת שהשיטה שלי היא שיטה שעבדה היטב, ובית המשפט היום הוא שונה לחלוטין מבית המשפט שהיה ב-2014", אמרה.

שקד ציינה כי בפני שר המשפטים הבא עומדת הזדמנות משמעותית להשפיע על הרכב מערכת המשפט, לנוכח שורת מינויים צפויים. לדבריה, השר הבא יהיה אחראי למינוי תשעה שופטים לבית המשפט העליון, פרקליט מדינה, יועץ משפטי לממשלה ומשנים ליועץ המשפטי.

בהמשך מתחה ביקורת ישירה על הממשלה הנוכחית, שלדבריה החמיצה הזדמנות לשנות את הרכב בית המשפט העליון באמצעות מינויים.

"הממשלה הזו הוכיחה שהיא לא מסוגלת, וזה חבל. כי הם יכלו לבצר רוב שמרני מוצק בבית המשפט העליון, אם הם היו מבצעים את המינויים", אמרה.

לסיום הבהירה שקד כי גם במבנה הקודם של הוועדה לבחירת שופטים, וגם במבנה החדש, ניתן להגיע להסכמות שיאפשרו מינוי שופטים התואמים את תפיסת העולם השמרנית.

"בוועדה לבחירת שופטים, גם במבנה הקודם וגם במבנה החדש, אפשר לעבוד יפה ולהביא למינויים מצוינים שמחנה הימין מאוד אוהב", סיכמה.