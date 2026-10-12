בכל ארבעת המפגשים האחרונים בין הפועל ירושלים למכבי חיפה, נפרדו השתיים זו מזו בתיקו, אך אם מסתכלים על מפגשים ביניהן במסגרת המחזור השישי - בפעם האחרונה שזה קרה, לפני חמש שנים ניצחה חיפה בתוצאה 1:4.

כך בדיוק קרה גם הערב (שני) כשחיפה הפכה פיגור מוקדם לניצחון גדול בתוצאה 4:1, במשחק שהיה משחק הבית הראשון של הפועל ירושלים העונה באצטדיון טדי הירושלמי.

חיפה הגיעה למשחק הערב עם קהל אוהדים קטן זאת בשל מחאת האוהדים נגד משטרת ירושלים ואם זה לא מספיק, אז בדקה ה-26 נקלעה לפיגור משער של אידוקו.

אבל מכבי חיפה של השנה היא לא אחת שמרימה ידיים מסתבר, בטח לא כשיש לה את ברוניניו.

הברזילאי הנהדר בישל את שער השיוויון של נובאקוביץ' בדקה ה-40 והוביל עוד לפני הפסקת המחצית למהפך המיוחל כשבישל לברזאו.

גם במחצית השניה שחקני חיפה היו טובים יותר וחדים יותר ובדקות 67 ו-77 באו אל שכרם עם שערים של גורה וגיא מלמד שנכנס כמחליף וכבש מבישול שלישי של ברוניניו.

זה נגמר עם 4:1 גדול להפועל ירושלים בטדי, כשהיא רושמת ניצחון רביעי ברציפות לראשונה מאז מאי 2024 ועולה אל המקום השני בטבלת ליגת העל בכדורגל, מרחק נקודה אחת בלבד מהמוליכה מכבי ת"א.