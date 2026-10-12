הספורט בסעודיה בסכנה? אחרי ירי טילים בלתי פוסק מצידם של החות'ים בתימן לעבר סעודיה ושדה התעופה שלה בבירה ריאד, נדמה כי זוהי רק ההתחלה של הנזק הגדול הצפוי לסעודים.

הערב (שני) התחוללה דרמה גדולה בריאד בירת סעודיה, כאשר משחק הכדורגל במסגרת המחזור השני של ליגת האלופות של אסיה, בין אל נאסר של כריסטיאנו רונאלדו לנפטצ'י פרגנה האוזבקית, נדחה בשל התרעות ביטחונית לירי טילים וכטמבים מצידם של החות'ים בתימן אל עבר הבירה הסעודית.

בדומה להתרעות בישראל, גם בסעודיה אזרחים רבים קיבלו את ההתרעות למכשירי הטלפון הסלולריים שלהם, כל זאת בזמן ששהו באצטדיון שבבירה בטרם יעלה לכר הדשא אחד מגדולי שחקני הכדורגל בעולם - כריסטיאנו רונאלדו.

הכרוז מיהר להרגיע את הנוכחים והודיע שאין צורך לפנות את היציעים, תוך הבהרה שהמשחק צפוי להתקיים הערב, באיחור של כמה דקות. בסופו של דבר, באיחור של קצת יותר משעה, ההתמודדות יצאה לדרך.

רונאלדו אמנם הרשית במה שהיה שערו ה-981 בקריירה, ובכל זאת, נדמה כי אם המצב הביטחוני בסעודיה לא יירגע בקרוב והחות'ים ימשיכו לאיים ולפעול כנגדם, סעודיה תספוג נזק תדמיתי גדול כאשר בדומה לישראל, לא מן הנמנע שגם שם ספורטאים רבים וקבוצות יבקשו שלא לשחק במקום מאויים ובמצב ביטחוני קשה. דין לישראל ודין לכל השאר?