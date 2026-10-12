בכורה חלומית. כל שחקן ואוהד חולם על הרגע הזה, בו יעלה לפרקט של הגדולים ביותר, יקלע סל ניצחון, ינצח יריבה עדיפה ויונף אל-על.

הערב (שני) הגשימו שחקני אשדוד את החלום להם ולאוהדיהם כשניצחו במסגרת מחזור הפתיחה של עונת 2026/27, את עירוני נס ציונה המסקרנת בתוצאה 62:76.

אשדוד לה היה זה משחק ראשון אי פעם במסגרת ליגת ווינר סל, שלטה למעשה במרבית שלבי המשחק כאשר למעט פיגור של שבע נקודות בשלהי הרבע השלישי, הצליחה להפוך חזרה עם ריצת 0:17 כל הדרך עד לניצחון.

זה נגמר עם 62:76 לזכות העולה החדשה מאשדוד שפותחת עונה היסטורית בניצחון.

עולה חדשה נוספת שפתחה הערב את עונת 2026/27 בליגת העל שבכדורסל ברגל ימין היא הפועל אילת שלמרות ששמטה יתרון בן 16 נקודות מול מכבי ראשון לציון, הצליחה להתעשת על עצמה והשיגה ניצחון חשוב כבר במחזור הפתיחה של העונה עם 89:80 בחוץ.

במשחק נוסף הערב במסגרת מחזור הפתיחה של עונת 2026/27, ניצחה מכבי רמת גן את בני הרצליה בתוצאה 79:89.