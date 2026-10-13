מאות בני אדם השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו של לוחם צה"ל הלל עובדיה הי"ד, שנפל לפני כשנתיים במהלך הלחימה ברצועת עזה.

ספר התורה נתרם ביוזמת בנות אולפנת "הנני" בקריית מלאכי, שהחליטו להקדיש אותו לגרעין חלוצי עזה.

מאחורי היוזמה עומדת תקווה מיוחדת של התלמידות: שביום מן הימים ניתן יהיה להכניס את ספר התורה אל המקום ברצועת עזה שבו נפל הלל.

המעמד נערך בהשתתפות מאות אנשים, רבנים ואישי ציבור. בין המשתתפים שנשאו דברים באירוע היו הרב ארציאל, הרב חיים ברוך, הרב זאביק הראל, יהונתן פולארד ודניאלה וייס.

הדוברים התייחסו למשמעות הנצחתו של הלל עובדיה הי"ד, לחשיבות המשך דרכם של הנופלים, האמונה, הזיכרון וההמשכיות.