שרת הפנים של בריטניה, שבאנה מחמוד, הודיעה על הקמת ועדת חקירה ציבורית לפיגוע בבית הכנסת היטון פארק במנצ'סטר במהלך תפילות יום הכיפורים באוקטובר 2025, שבו נרצחו שני מתפללים.

בדברים שנשאה בבית הנבחרים אמרה מחמוד: "באותו יום נורא באוקטובר אשתקד, כאשר הקהילה היהודית ציינה את יום הכיפורים, שני אנשים אמיצים, מלווין קרביץ ואדריאן דאולבי, איבדו את חייהם, ושלושה נוספים נפצעו קשה. עלינו להבין באופן מלא מה קרה באותו יום. לכן, לבקשת חוקר מקרי המוות, אני מודיעה היום על פתיחת חקירה ציבורית לנסיבות מותם של מר קרביץ ומר דאולבי".

לדבריה, החקירה תאפשר לבחון ראיות שלא ניתן היה להציג בהליך הרגיל: "כך ניתן יהיה לשמוע את כל הראיות, לרבות חומרים רגישים הנוגעים לביטחון הלאומי שלא ניתן היה להציג במלואם בפני חוקר מקרי המוות".

המחבל, ג'יהאד א-שאמי, אזרח בריטי יליד סוריה, נורה למוות בידי שוטרים בזירת הפיגוע.

היחידה למאבק בטרור במשטרה הבריטית ממשיכה בחקירת האירוע, ובמסגרתה נעצרו עד כה שמונה בני אדם. אחד מהם, מוחמד בשיר, בן 31 ומקורב לא-שאמי, הודה בחודש יוני בהכנת מעשה טרור, לאחר שהחוקרים קבעו כי סייע למחבל לערוך סיור מקדים במתקן ביטחוני בבריטניה לפני הפיגוע בבית הכנסת. הוא נידון למאסר עולם, ויוכל לבקש שחרור מוקדם רק לאחר שירצה לפחות 17 שנות מאסר בפועל.