מוצב צה"ל בצפון, הסמוך לקיבוץ יפתח ולשמורת הטבע נקיקי יפתח, ננטש בידי הכוחות ונותר ללא אבטחה, כאשר בשטחו ציוד צבאי ותחמושת בהיקף נרחב.

על פי הפרסום הבוקר (שלישי) בכאן רשת ב', המוצב נמצא גם בסמוך לזירת האסון שאירע אתמול מפיצוץ אמצעי לחימה, וגרם למותו של הנער אלעזר יאיר וילנסקי ולפציעתם של 24 מורים ותלמידים מישיבת אורט מעלות.

במוצב הנטוש נותרו אריזות של אמצעי לחימה, תחמושת, פצצות וקליעים. הכוחות שהחזיקו במוצב עזבו אותו, אך הציוד הצבאי הרב נותר בשטח ללא אבטחה.

מצה"ל נמסר בתגובה כי המקרה מוכר וכי הוא צפוי להיות מטופל. "האירוע מוכר ויטופל בהקדם".

בצבא הוסיפו כי נטישת המוצב מתרחשת על רקע שינויים במערך המוצבים: "במסגרת ההיערכות בהגנה מספר מוצבים עוברים תהליך של שיקום ושינוי".