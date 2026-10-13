לפני פחות משנתיים נפצע סגן-אלוף א', בן 41 מאור עקיבא, בהיתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. שלושה מלוחמי הפלוגה שלו נהרגו באותו קרב, ובהם סגן מפקד הפלוגה.

לאחר ארבעה חודשי שיקום הוא חזר לשירות, הפעם למשימה חדשה: הקמת גדוד מילואים במסגרת מערך ההגנה שהוקם בעקבות לקחי שבעה באוקטובר. במהלך חודש החגים, בתעסוקה מבצעית בגבול ירדן, סיכלו לוחמיו הברחת סמים בהיקף של כ-25 ק"ג בשווי המוערך במיליוני שקלים.

לדברי סא"ל, הצלחת הפעילות משמעותית במיוחד לנוכח העובדה שהגדוד נכנס לגזרה זמן קצר קודם לכן. "עשינו את זה אחרי שבוע וחצי בקו. בשיטתיות, בשגרה מבצעית של עבודת הפלוגה והגדוד, בלילה ובבוקר. זה מה שהוכיח את עצמו".

מאחורי הגדוד שסיכל את ההברחה עומד סיפור הקמה יוצא דופן, הקשור גם למסלולו האישי של המפקד.

סא"ל א', שהתגייס לחטיבת גבעתי ומילא לאורך השנים תפקידי פיקוד, שירת בשבעה באוקטובר כמפקד פלוגה במסגרת חטיבה שפעלה בפיקוד הצפון. בעקבות פרוץ המלחמה הוקפץ לגזרת אצבע הגליל, באזור החטיבה המרחבית 769, והשתתף בסבב הגנה שנמשך עד לחודש מרץ.

ביולי 2024, במהלך סבב מילואים נוסף, שמע במקרה ברדיו על הקמת מערך צבאי חדש להגנה על הגבול המזרחי.

"הייתי בדרך למוצב ושמעתי בגלי צה"ל פרסום שמקימים אוגדה חדשה בגבול המזרחי", הוא מספר. "עשיתי כמה טלפונים, ומספר ימים לאחר מכן התראיינתי אצל המח"ט, וזכיתי להקים את הגדוד".

אלא שבין ההחלטה להצטרף להקמת הגדוד החדש לבין השלמת המשימה, נקרא סא"ל א' שוב ללחימה בלבנון עם יחידתו הקודמת.

בספטמבר 2024 יצא לתמרון בדרום לבנון. בשבת פרשת בראשית, באוקטובר אותה שנה, נקלעה הפלוגה שלו להיתקלות עם מחבלים באחד מכפרי המגע בדרום לבנון. בקרב נהרגו שלושה מלוחמיו, בהם סגן מפקד הפלוגה, ושני הלוחמים רס"ם (במיל') שאול מויאל ורס"ר (במיל') גלעד אלמליח. סא"ל א' עצמו נפצע.

"אני נפצעתי בהיתקלות, הייתי בארבעה חודשי שיקום, ואז חזרתי בחזרה בכל הכוח להמשיך להתעסק בגדוד ובאימוני ההקמה", הוא מספר.

בחודש מרץ 2025 נערך טקס הקמת הגדוד, לאחר תקופת התארגנות ואימונים. גדוד אבשלום, שמספרו 1865, הוא אחד מחמשת הגדודים של חטיבת יזרעאלי, האמונה על מרחב המשתרע מאזור בית שאן ועד חוף הכרמל. החטיבה הוקמה כחלק מהפקת הלקחים מאירועי שבעה באוקטובר, במטרה להרחיב את יכולות ההגנה ולהעמיד כוח מילואים נוסף למשימות ביטחון.

הגדוד החל להתגבש ביולי 2024, כאשר לשורותיו הצטרפו מתנדבים רבים, ובהם גם לוחמים ששוחררו משירות מילואים וחזרו להתנדב. חלקם שמעו על היחידה מחברים, אחרים נחשפו לפרסומים ביישובים ובקהילות. "אלה לוחמי חי"ר שהזיקה והסיפור של הגנה על הבית מדברים בעד עצמם", אומר המג"ד.

גם שמו של הגדוד נבחר מתוך רצון לחבר אותו למרחב שבו הוא פועל. הגדוד נקרא על שמו של אבשלום פיינברג, בן חדרה, שעבד בתחנת הניסיונות בעתלית.

לאחר השלמת אימוני ההקמה יצא הגדוד לתעסוקה המבצעית הראשונה שלו בגזרת מכבים שבבנימין. לדברי המג"ד, הלוחמים השתתפו שם בפעילויות מבצעיות ובסיכול טרור. כעת, בתוך כשמונה חודשים, הם כבר נמצאים בתעסוקה המבצעית השנייה, הפעם בגבול ירדן.

לדבריו, העובדה שהגדוד פועל כעת בגבול המזרחי אינה סותרת את ייעודו המקורי. "יש משמעות כפולה לתעסוקה המבצעית: הראשונה, אנחנו מגינים על גבול ירדן, ובנוסף החטיבה שלנו עוסקת בהגנה על הבית. כולם מרוויחים כאן. הלוחמים מבצעים משימת הגנה שבה שומרים על הזיקה לחטיבת האם".

את הריאיון הוא מבקש לסיים דווקא בהוקרה ללוחמיו, שבחרו לעזוב שוב את שגרת חייהם ולהתייצב למשימת ההגנה על הגבול. "המילואימניקים שלי, שבתקופת החגים עזבו בית, עסקים ומשפחות, ואפשרו לעם ישראל לטייל וליהנות בחגים", הוא אומר. "זו הגדולה שלהם. אני מצדיע להם".