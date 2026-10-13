שוטרי יחידת הרכבת הקלה במחוז תל אביב עצרו פלסטיני בן 32, שצילם באופן חשוד במתחם התת-קרקעי של תחנת אהרונוביץ בבני ברק.

לפי המשטרה, בבדיקה התברר כי מדובר בשוהה בלתי חוקי שהתחזה לישראלי ומסר לשוטרים פרטים כוזבים.

האירוע התרחש אתמול (שני) בשעות הבוקר, כאשר מאבטחי הרכבת הקלה הבחינו באדם שעורר את חשדם בעת שתיעד את האזור התת-קרקעי בתחנה. בעקבות זאת הוזעקו למקום שוטרי יחידת הרכבת הקלה.

במהלך הבדיקה הראשונית מסר החשוד לשוטרים מספר תעודת זהות והציג את עצמו כתושב טייבה. אלא שבהמשך, לאחר שהשוטרים העמיקו את הבדיקה, עלה לטענת המשטרה כי הפרטים שמסר אינם נכונים וכי מדובר בפלסטיני השוהה בישראל שלא כחוק.

במשטרה מסרו עוד כי החשוד היה מעורב בעבר באירועים ביטחוניים וכי על פי החשד היה מעורב בביצוע פיגועים נגד מטרות ישראליות.

החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה בבני ברק. היום הוא צפוי להיות מובא לבית משפט השלום בתל אביב, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.