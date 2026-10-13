סרטון האיומים על פייגלין ללא

מפלגת זהות הגישה תלונה למשטרה בעקבות סרטון שהופץ ברשתות החברתיות ובו, לטענת המפלגה, קריאות פלסטיניות להציב מארב ליו"ר המפלגה, ח"כ לשעבר משה פייגלין ולפגוע בו פיזית.

בזהות טוענים כי הסרטון מצטרף להתבטאויות מסיתות נוספות שהופיעו לאחרונה ברשת. במפלגה קושרים את הפרסומים לעלייתו של פייגלין הבוקר (שלישי) להר הבית ולעמדות שהוא מציג במסגרת קמפיין הבחירות לקראת חזרתה של המפלגה לכנסת.

בעקבות הפרסומים דורשת המפלגה ממשטרת ישראל לפעול נגד הגורמים העומדים מאחורי האיומים וההסתה.

פייגלין עצמו הבהיר כי האיומים לא יביאו לשינוי בעמדותיו. "האיומים והקריאות למארב לא ירתיעו אותנו. שורש המאבק על קיומנו מתחיל בהר הבית, המקום המקודש לעם היהודי, ושם גם מוכרעת הריבונות שלנו", אמר.

לדבריו, "אי אפשר להשלים עם מציאות שבה גורמים קיצוניים מאיימים ומנסים לסתום פיות של נבחרי ציבור שמציגים את האמת הפשוטה והברורה ללא פחד".

הוא חתם בקריאה למשטרה לפעול בעקבות הפרסומים. "אנו דורשים ממשטרת ישראל לפעול מיידית, לשים את היד על המסיתים, ולהבהיר באופן חד-משמעי מי הריבון ובעל הבית בארץ הזאת".