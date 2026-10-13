ארבעה ימים אחרי שפתחה את מסע משחקי ההכנה שלה לקראת העונה הבאה בליגת הכדורסל הטובה בעולם, ליגת ה-NBA, כשניצחה את גולדן סטייט בתוצאה 118:123, הלילה (שני) קיימה פורטלנד קבוצתו של דני אבדיה משחק הכנה שני לעונה שנגמר כבר בתבוסה של יריבתה.

היה זה מול לונדון ליונס האנגלית המשחקת במפעל היורוקאפ האירופי, כאשר מבול של שלשות הוביל את פורטלנד לפתיחה אדירה בתוך 5 דקות ולאחר מכן הובילה בבטחה עם 23:48.

בהמשך הראה כבר לוח התוצאות 33:74 לזכות הקבוצה מה-NBA, פער ממנו הליונס לא יכולים היו לחזור.

דני אבדיה, הכוכב הישראלי של פורטלנד פתח בחמישייה אך שיחק מחצית אחת בלבד, כשב-17 דקות קלע 9 נקודות, הוריד חמישה כדורים חוזרים וחילק לחבריו 4 אסיסטים.

זה נגמר עם 66:119 בהרכב שני של פורטלנד, כזה שמראה מעט מהפוטנציאל שלה לקראת העונה הקרבה ובאה.