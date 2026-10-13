אירוע חירום ביטחוני טלטל ביום שני אחר הצהריים את הקהילה היהודית בבוקה רטון שבפלורידה, בעקבות שיחת טלפון אנונימית שבה נטען כי במקום הוטמנה פצצה.

האיום, שהופנה אל בית הספר היהודי "דונה קליין", הוביל להזנקת כוחות משטרה גדולים מטעם משרד השריף של מחוז פאלם ביץ' ולפינוי מיידי של כלל המוסד החינוכי.

הפינוי המהיר התרחב בשטח גם למבנים סמוכים השוכנים בחלקו הדרומי של קמפוס הפדרציה היהודית. רשתות התקשורת המקומיות, בהן CBS ו-WPBF, דיווחו על נוכחות משטרתית מסיבית שסגרה את האזור וגרמה לעומסי תנועה כבדים בצירים המרכזיים.

צוותי חבלה ומשטרה סרקו את המתחם ביסודיות במשך מספר שעות, ובסביבות השעה 19:30 לפי שעון מקומי הוסר החשש לחלוטין לאחר שלא אותר כל חפץ חשוד.

במרכז הקהילתי היהודי ע"ש אדולף ורוז ליוויס (JCC), השוכן אף הוא בתחומי הקמפיין, פרסמו הודעת הרגעה רשמית שבה אישרו כי כלל התלמידים והצוותים החינוכיים נותרו מוגנים לאורך כל האירוע.

הנהלת המרכז הודתה לכוחות הביטחון על תגובתם המהירה והמתואמת, עדכנה כי הילדים התאחדו בשלום עם משפחותיהם, והודיעה על חזרה לשגרת לימודים ופעילות מלאה החל מיום שלישי.

בית הספר "דונה קליין" עצמו משלב לימודי חול עם תכנים יהודיים ועבריים ומשרת מאות תלמידים מגני הילדים ועד כיתה י"ב.

בעקבות התקרית החמורה, מיהרו בארגון המאבק באנטישמיות StopAntisemitism לגנות את המעשה בחריפות. בחשבון הרשמי של הארגון ברשת X נכתב כי יש לרדוף את האחראים לאיום הטרור ולמצות עימם את הדין עד תום, תוך הדגשה חד-משמעית ש"שום ילד אינו צריך להתמודד עם טרור כזה בבית הספר".