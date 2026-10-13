העצם הזר שתועד בגבול הצפון מצלמת אבטחה

העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל במוצאי שבת האחרון היה ככל הנראה בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם, ולא כלי טיס בלתי מאויש. כך עולה מתחקיר שביצע צה"ל בעקבות האירוע.

בצה"ל הבהירו הבוקר (שלישי) כי ניתן לשלול את האפשרות שמדובר ברחפן או בכטב"ם, אך בשלב זה עדיין לא ניתן לקבוע בוודאות מהיכן הגיע העצם ומה הייתה מטרתו.

על פי ההערכה המסתמנת, ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח ישראל ולא באמצעי שנשלח במכוון.

במהלך האירוע זוהה העצם באמצעות תצפיות ומערכות הגילוי של חיל האוויר, שעקבו אחר תנועתו והכווינו את הכוחות שפעלו בשטח.

במקביל, תוגברה ההגנה ביישובים באזור, לרבות באמצעות מחלקות ההגנה המקומיות, עד להשלמת הבדיקות הביטחוניות.

למרות הסריקות שבוצעו, העצם עצמו טרם אותר בשטח. בצה"ל הדגישו כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.

בהתייחסות נפרדת לריבוי הדיווחים בתקופה האחרונה על גילויי שווא ויירוטים של מטרות חשודות, הסבירו בצה"ל כי מערכות הגילוי נדרשות לזהות איומים קטנים במיוחד, ולעיתים קיים קושי להבחין בין כלי טיס זעיר לבין ציפור.

"ההבדל בין רחפן לציפור הינו קטן מאוד ועל כן לא נלקחים סיכונים וברגע זיהוי האיום מבוצע תהליך מהיר עד ליירוט המטרה", נמסר מצה"ל.

בצבא הדגישו כי חיל האוויר פועל לאורך המלחמה להגנה מפני איומים ממספר זירות, תוך מתן עדיפות לביטחון האזרחים והכוחות הפרוסים בשטח.

עוד נמסר כי צה"ל ממשיך לבצע סריקות מהאוויר ומהקרקע, לצד בחינה מתמדת של מערכות הגילוי, במטרה לשפר את יכולות הזיהוי ולהפיק לקחים מהאירועים האחרונים.