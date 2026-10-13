על רקע הפזילה של גורמים ביהדות התורה לגדי איזנקוט, עיתון 'המבשר' מציג הבוקר בידיעה שהובאה בין דפיו רשימה של 60 חוקים שניסתה האופוזיציה משמאל להעביר בכנסת לאורך הקדנציה היוצאת.

על פי הדיווח, פעלו נציגי יהדות התורה "במסירות ובנחישות לסכל חקיקה חמורה נגד כל קדשי היהדות בכל ההיבטים של החיים בארץ ישראל, במאבק שהקיף את כל צפור הנפש של הציבור החרדי החל מנושאי החינוך ועד לטהרת המשפחה", כלשון הדיווח.

בין היתר ניתן למנות פגיעה בעולם התורה והחינוך, הכוללת ניסיונות לשלילת תקצוב ממוסדות חינוך, כפיית חובת לימודי ליבה, ביטול מוסדות הפטור והתערבות בתכני הלימוד, לצד ניסיונות לבטל את התמיכה בתאגידי 'החינוך העצמאי' ו'מעיין החינוך התורני'.

כמו כן נרשמו הצעות חוק לפגיעה בסטטוס קוו, בשבת ובקדושת המשפחה, בהן הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, חוקי נישואין אזרחיים, ומתן הכרה לתנועה הרפורמית תחת כסות של חוקי שוויון.

לצד זאת, מתגלה בטבלה המלאה שורה של יוזמות לפגיעה כלכלית אישית נגד משפחות ברוכות ילדים, הכוללות התניית זכויות בסיסיות בשירות צבאי, שלילת קצבאות ילדים, ומניעת הטבות בדיור וביטוח לאומי.

עוד נחשפו הצעות פסולות שנועדו במפורש למנוע ממפלגות חרדיות להתמודד לכנסת בטענה של חוסר ייצוג, לצד יוזמות להתערבות במינוי ראשי הרבנות הראשית ואף איסור שחיטה כשרה ומנהג כפרות במסווה של חוקי צער בעלי חיים.

"ההישג חסר התקדים של בלימת למעלה מ-60 החוקים הללו התאפשר הודות לעמידה יום-יומית על המשמר, מעקב קפדני של אנשי הסיעה ופעילות נחושה בוועדת השרים לענייני חקיקה שמנעה את אישור ההצעות בטרם הובאו להצבעה", הובהר.

בתגובה לפרסום הדברים, מסר ח"כ מאיר פרוש: "המערכה שניטשה כאן במשך תקופה ארוכה חצתה כל גבול. לא עבר שבוע שבו לא נאלצנו להתמודד מול גל עכור של הצעות חוק מטעם האופוזיציה שנועדו, בכוונת מכוון, לעקור כל חלקה טובה בכרם בית ישראל. הפעילות המאומצת של יהדות התורה והעמידה היום־יומית על המשמר, תוך מאבקים עיקשים בוועדת השרים לענייני חקיקה, הם אלו שסיכלו למעלה מ־60 חוקים שנועדו לפגוע בכל קדשי היהדות - מהחינוך הטהור ועד לחיים עצמם בארץ הקודש".