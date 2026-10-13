על רקע המתיחות הגוברת סביב סוגיית חוק הגיוס וגל המעצרים לעריקים לומדי תורה בתקופה האחרונה, פרסם הבוקר (שלישי) 'ועד הישיבות בארץ ישראל' מכתב חריג ומפורט לרגל פתיחת זמן החורף בהיכלי הישיבות.

במכתב נדרשים רבבות בני הישיבות והאברכים לנקוט משנה זהירות, להימנע מחשיפה לרשויות הצבא, ולפעול בהתאם לשורת הנחיות נוקשות שנועדו למנוע הסתבכויות משפטיות.

לצד דברי הברכה המסורתיים עם שיבתם של תלמידי הישיבה לישיבות לאחר ימי 'בין הזמנים', מקדיש המכתב מקום מרכזי לאזהרות מעשיות.

"למותר לציין את המצב המורכב בו מצויים תלמידי הישיבות הקדושות", נכתב בהנחיות, "דבר שמחייב שימת לב מרובה וזהירות יתרה שלא להתוודע לרשות ולהתקרב למעברי גבול וכיוצא באלה".

בנוסף, הוועד מחדד נהלים בירוקרטיים קפדניים הנוגעים להעברת מסמכים לרשויות הצבא בנסיבות אישיות.

במכתב מודגש כי חובה להגיש את המסמכים הנדרשים עוד בטרם הגיע מועד הגיוס הרשמי, שכן לאחר מכן המערכת הצבאית לרוב מסרבת להתייחס לחומר, מה שמותיר את התלמיד חשוף להליכים פליליים.

כמו כן, תלמידי ישיבות שהם אזרחי חו"ל המחזיקים באזרחות ישראלית מתבקשים להסדיר את מעמדם כ"בני מהגרים ללימודים" ישירות דרך הקונסוליות בארצות מגוריהם עוד לפני הגעתם לישראל, כדי להימנע מעוגמת נפש ומקנסות כבדים.