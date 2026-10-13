ועידת ערוץ 7: משה פייגלין, יו"ר מפלגת זהות

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו וטוען כי למרות ההישגים הצבאיים במלחמה, הוא לא חולל את השינוי המדיני והאסטרטגי שנדרש לאחר טבח 7 באוקטובר.

בריאיון בוועידת ערוץ 7 הבהיר פייגלין כי מפלגתו תמליץ על נתניהו לראשות הממשלה ללא תנאים, אך תדרוש שינוי מהותי במדיניות אם תהיה שותפה לקואליציה הבאה. "העניין זה לא נתניהו, העניין זה לשנות כיוון", אמר פייגלין. "העניין הוא באמת לרדת מהמסלול שהוביל אותנו ל־7 באוקטובר".

פייגלין טען כי האחריות המרכזית לתפיסה המדינית שהובילה, לשיטתו, לאסון מוטלת על השמאל ועל הסכמי אוסלו, אך הדגיש כי גם נתניהו נושא באחריות משום שבמשך שנות שלטונו לא שינה את המסגרת המדינית שנוצרה בעקבות ההסכמים.

לדבריו, כבר עם עליית נתניהו לשלטון ב־1996 הייתה הזדמנות לבטל את הסכמי אוסלו, אך במקום זאת בחר ראש הממשלה להמשיך לפעול במסגרתם.

"במקום להעיף את אוסלו לפח האשפה של ההיסטוריה, כפי שהיה צריך לעשות עם הלגיטימציה של כל המחאה נגד ההסכמים הללו, שעל גביה הוא עלה לשלטון, הוא בעצם ממשיך להתנהל בתוך המסגרת של אוסלו עד היום", טען.

פייגלין סיפר כי כבר בשבוע הראשון למלחמה העריך שנתניהו לא ינצל את האירועים לשינוי יסודי במדיניות הישראלית כלפי רצועת עזה.

לדבריו, בימים הראשונים לאחר הטבח הייתה לישראל לגיטימציה בינלאומית רחבה לפעולה צבאית ומדינית נרחבת, אך חלון ההזדמנויות הזה נסגר במהירות.

"הלגיטימציה הבינלאומית, גג שבועיים, שבוע וחצי", אמר. "במקום זה הוא שלושה שבועות יושב על המדוכה, מה בכלל תהיה המטרה, וממסמס את כל הרגעים הללו".

פייגלין הציג את החלופה שלדעתו היה צריך לאמץ: כיבוש הרצועה, גירוש אוכלוסייה והתיישבות יהודית מחודשת בעזה.

עם זאת, הוא הבהיר כי אינו מתעלם מההישגים שהשיגה ישראל במהלך המלחמה. "היו הישגים חד־משמעיים, הביפרים, חיל האוויר", אמר. "אני לא מפחית מן ההישגים הטקטיים או המיקרו־אסטרטגיים, איך שאני אקרא להם".

אלא שלטענתו, ההישגים הללו לא לוו בשינוי תפיסתי. "המרחב של אוסלו, המרחב הגיאופוליטי שיצר השמאל באוסלו, נותר בעינו", אמר. "נתניהו הוביל אותנו בחזרה למרחב הזה, וזה המרחב שהוביל אותנו ל־7 באוקטובר. אז ודאי שגם הוא נושא באחריות, ולא רק השמאל".

למרות הדברים החריפים, פייגלין אינו מתכוון להימנע מהמלצה על נתניהו לאחר הבחירות. כשנשאל אם ההמלצה תהיה מותנית בהתחייבות לשינוי מדיניות, השיב בשלילה. "לא. אין פה תנאי", אמר.

לדבריו, הימנעות מהמלצה על נתניהו עלולה לאפשר לגדי איזנקוט לקבל ראשון את המנדט להרכבת הממשלה, תרחיש שפייגלין מבקש למנוע. "אתה לא יכול להגיד אני לא ממליץ, כי אם אתה לא ממליץ, אתה בעצם נותן פור לצד השני", הסביר. "ברור שהשמאל הוא לא אלטרנטיבה. אלטרנטיבה חייבת לבוא מתוך המחנה הלאומי, שמה לעשות, עדיין מובל על ידי נתניהו".

עם זאת, פייגלין הבהיר כי המלצה על נתניהו אינה מעניקה לו תמיכה בלתי מוגבלת. "בהנחה שנתניהו מרכיב ממשלה, אנחנו לא ניתן לה להיות עוד מאותו הדבר שהוביל ל־7 באוקטובר", אמר.

לדבריו, העובדה שממשלות ימין שלטו בישראל במשך שנים רבות מחייבת את המחנה הלאומי לבחון גם את חלקו במדיניות שקדמה לטבח. "היינו בשלטון שלושים שנה לפני 7 באוקטובר. זו הייתה ממשלת ימין על מלא", אמר. "ואני לא רואה שום שינוי קונספטואלי".

בהמשך נשאל פייגלין על האפשרות לשיתוף פעולה עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, לנוכח עמדות מדיניות וביטחוניות דומות בחלק מהסוגיות. פייגלין שלל את האפשרות והבהיר כי אינו נותן אמון בליברמן בשל חלקו בהקמת הממשלה הקודמת בתמיכת רע"ם.

"אין לי שום קשר עם ליברמן", אמר. "ליברמן הוא האיש שהקים ממשלה עם האחים המוסלמים והנציג שלהם בכנסת. אני לא בוטח באיש הזה כהוא זה". עם זאת, הוסיף כי הוא מעריך חלק מהניתוחים המדיניים והביטחוניים של ליברמן. "הוא איש חכם, ומדי פעם הוא נותן הערכות מצב ימניות דווקא שאני מקשיב לו רוב קשב", אמר, אך חזר והבהיר: "אני לא סומך עליו".

בחלק נוסף של הריאיון התייחס פייגלין לחיבור הפוליטי בין מפלגת זהות למפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. בניגוד לטענות שלפיהן נתניהו היה הגורם המרכזי שהביא לאיחוד, פייגלין ייחס את עיקר הקרדיט לראש מועצת קרני שומרון, יונתן קוזניץ. "הקרדיט מגיע בראש ובראשונה לראש מועצת קרני שומרון, יונתן קוזניץ", אמר. "אני לא הייתי בקשר עם נתניהו בכלל לאורך כל התקופה הזאת. אם מאחורי הקלעים הוא דיבר עם סמוטריץ', אני לא יודע".

כשנשאל עד כמה החיבור בין המפלגות הוא טכני, הסביר פייגלין כי למרות הרשימה המשותפת, מדובר בשתי מפלגות נפרדות שמנהלות קמפיינים עצמאיים ופונות לקהלים שונים. הוא תיאר את היחסים האישיים עם סמוטריץ' כחמים, אך הבהיר שאין מדובר במיזוג פוליטי. "בני תרם כליה בשבוע שעבר, שיהיה בריא, ובצלאל שלח לי מברוק. וזה בערך היחסים", סיפר. לדבריו, "היחסים חמים, אבל ההתנהלות גם הקמפיינית, וגם מן הסתם שתבוא אחר כך, אם המציאות תוביל אותנו למקום אחר, אנחנו בוודאי שתי מפלגות נפרדות שפונות לקהלים נפרדים".

פייגלין הוסיף כי הוא רואה במפלגת זהות דרך להרחיב את בסיס התמיכה של המחנה הלאומי גם מעבר לקהלים המזוהים באופן מסורתי עם הציונות הדתית.