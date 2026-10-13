גליה אלבין עוררה סערה הפודקסט הכול פתוח של אבי שושן, מינקובסקי תקשורת

אשת העסקים גליה אלבין עוררה סערה בעקבות התבטאויות נגד מצביעי הליכוד המזרחים, שבמהלכן חיקתה נשים המצביעות לראש הממשלה בנימין נתניהו, ולעגה לנאמנותן הפוליטית. דבריה עוררו תגובות חריפות, בין היתר מצד ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

במהלך שיחה בפודקאסט של אבי שושן, חיקתה אלבין תומכי נתניהו המוחאים כפיים וקוראים בהתלהבות "ביבי, ביבי", ובהמשך סיפרה על מפגשים שקיימה עם נשים בשדרות לאחר מתקפת 7 באוקטובר.

"כשאני פגשתי נשים בשדרות, נשרפה להם המשטרה, הילדים שלהם נהרגו, דודים, דודות שלהם עמדו בתחנת אוטובוס בדרך לים המלח, נרצחו בלי רחמים. למי את הולכת להצביע? היא אומרת לי, ביבי", סיפרה.

לדבריה, כששאלה את אחת הנשים מדוע היא ממשיכה לתמוך בנתניהו, השיבה לה האישה כי מדובר במסורת משפחתית.

"אמרתי לה, למה? היא אומרת, 'כי אבא שלי וסבא שלי ואני לא רוצה להתווכח. וככה כולם התרגלתי'. רק מזרחים. 'אני לא יודעת לא להצביע ליכוד'. אני יכולה לעשות מבטא גם", אמרה אלבין.

"'אני לא יודעת לא להצביע ליכוד'. מה זה את לא יודעת? אין קשר בין היד שלך ששמה פתק לבין המוח? זה קטסטרופה", הוסיפה.

בהמשך נשאלה האם למצביעים שעליהם דיברה חסרה היכולת האינטלקטואלית להוביל לשינוי פוליטי, והשיבה: "הם יודעים בליבם מה עשו בכל הדברים האלה. הם כולם יודעים את זה".

כשנשאלה אם לדעתה "המזרחים מכושפים", השיבה בקצרה: "זה ביביזם".

אלבין המשיכה לתקוף את תומכי נתניהו וטענה כי ראש הממשלה עצמו רחוק מהזהות שהיא מייחסת למצביעיו. "אתה יודע מי היחיד שהוא לא ביביסט, מכל הביביסטים? ביבי. אשכנזי, פריבילג, שלא מעניין אותו בכלל, סנוב, גזען, ממש ממש לא ביביסט", אמרה.

הדברים עוררו תגובות במערכת הפוליטית, ובהן תגובה חריפה במיוחד של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שתקף את אלבין באופן אישי והאשים אותה בהתנשאות ובאפליה על רקע עדתי ופוליטי.

"גליה אלבין היא טיפוס נאלח, שיושבת על קופת מזומנים אותה הוריש לה בעלה שהתאבד במהלך חקירה בה נחשד בגנבת הכספים, ומנצלת את כוחה כדי לבוז לאנשים שהשקפתם הפוליטית שונה משלה, ומפלה בין דם לדם", כתב כ"ץ.

כ"ץ קשר בין ההתבטאויות לבין הלחימה המשותפת של חיילים מכל חלקי החברה הישראלית בשלוש שנות המלחמה. "אחרי 3 שנים של מלחמה שבה נלחמים בגבורה זה לצד זה חיילי סדיר ומילואים מכל שדרות הציבור במנהרות של עזה, בכפרי הלבנון, במרומי החרמון, במערכי היבשה, האוויר והים - היא באה לפסול חלק מהם רק בגלל מוצא ושיוך פוליטי?", תהה.

בהמשך התייחס ישירות לאמירתה של אלבין על הקשר בין היד המצביעה למוח. "'אין קשר בין המוח ליד' אצל הלוחמים הגיבורים בני כל העדות שנפלו, ושנפצעו ושנפגעו למען ההגנה על עם ישראל?", שאל.

"אצל מיליוני האזרחים שגילו גבורה ויכולת עמידה עצומה ואיפשרו לצה"ל לבצע את העבודה בחזית? אצל לירי אלבג וחברותיה ששרדו בגבורה בשבי החמאס והוריה שירה ואלי שנאבקו באצילות ובגבורה לחזרתה?", הוסיף.

"דברי הבלע האלה רק מגבירים את הנחישות להאבק מול אלבין וחבריה שמעדיפים ערבים שונאי ישראל שנמצאים במחנה הפוליטי שלהם על פני יהודים פטריוטים לוחמים רק בגלל היותם תומכי ליכוד", כתב.