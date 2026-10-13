ביום שלישי הבא יעלו אל כר הדשא באצטדיון דוחא שבסכנין, שחקני עבר מהגדולים בתולדות מועדון הכדורגל בני סכנין, מי שהיו אחראיים להיסטוריה של המועדון מהמגזר הערבי בשנת 2004, אז זכו אלו בתואר גביע המדינה בכדורגל.

יהיה זה כאשר קבוצת הגביע ההיסטורית בה ישחקו בין היתר עבאס סואן, רפי כהן וגבריאל לימה, תיקח חלק במשחק הנצחה מיוחד לזכרו של שחקן העבר ליאור אסולין ז"ל.

אסולין ששיחק בין היתר גם בהפועל ת"א, בני יהודה, מכבי פתח תקווה ובית"ר ירושלים, נרצח בפסטיבל הנובה בטבח השבעה באוקטובר על ידי מחבלי חמאס.

בסכנין החליטו להנציח את זכרו של שחקן העבר שהוביל אותה לזכיה ההיסטורית בגביע המדינה בכדורגל ב-2004, עם משחק הנצחה מיוחד שיפגיש בין קבוצת הגביע ההיא, חבריו של אסולין שהיו חלק מההיסטוריה לקבוצת הבוגרים הנוכחית של סכנין.

את קבוצת הגביע יאמן מי שהוביל אותה לזכיה בגביע ההוא, מאמן העבר והפרשן בהווה, אייל לחמן.

"מועדון בני סכנין רוחש כבוד ואהבה עמוקים לליאור אסולין ז"ל , לא נשכח לרגע את מחויבותו של ליאור למועדון אשר הביאה רבות לאמונה בכוחו של הספורט לחבר בין אנשים", אמרו בסכנין.