🗳️ שו"ת בחירות: מותר לרמות? מותר להצביע למפלגה עם חילוני? ומה עם ביטול תורה? ⚖️✨ | הרב אר

האם הרצון למנוע ביטול תורה מצדיק חתימה על הצהרה שאינה אמת? הרב ארל'ה הראל, ראש ישיבת מוריה, נשאל האם בחורי ישיבות רשאים להצהיר על מוגבלות בניידות כדי להצביע בקלפי נגישה הסמוכה לישיבה, ובכך לחסוך שעות ארוכות של נסיעה למקום מגוריהם. בתשובתו שלל הרב את האפשרות באופן נחרץ והזהיר מפני ההשלכות ההלכתיות והציבוריות של המהלך.

"קודם כל, יפה מאוד שמטרידה אתכם", פתח הרב הראל את תשובתו. לדבריו, עצם ההתלבטות מלמדת על רגישות לשני ערכים חשובים: מצד אחד ההקפדה על אמירת אמת והימנעות משקר, ומצד שני החשש מביטול תורה.

אלא שהרב הבהיר כי הרצון לחסוך בזמן לימוד אינו יכול להצדיק חתימה על הצהרה כוזבת. "בואו נעשה סדר. ההנחה הראשונה, קודם כל, שלחתום על שקר, זה שקר. זה הדבר הראשון שיהיה ברור לכולנו. אין שום הבדל בין כתיבת שקר ובין אמירת שקר. בהלכה, החתימה על שקר היא שקר גדול".

הרב הראל ציין כי הסוגיה אינה חדשה, וכי כבר לפני שנים הובאה להכרעת רבו, הרב יעקב אריאל, ששלל את האפשרות מכל וכל.

בהמשך התייחס לטענה שלפיה מערכת הבחירות אינה מתחשבת בצורכיהם של בחורי הישיבות ובשעות לימוד התורה שהם נאלצים להפסיד בדרכם לקלפי. הרב הסביר כי גם את הטענה הזאת יש לבחון לגופה, ולא להניח שהמערכת פועלת באופן בלתי הוגן.

לדבריו, הוא בירר את הנושא עם עובד ועדת הבחירות, שהסביר כי מתן אפשרות לעשרות אלפי בחורי ישיבות להצביע בקלפיות מיוחדות אינו מעשי מבחינת היערכות המערכת.

"המערכת יש לה שיקולים הגיוניים", אמר הרב. "אפשר להתווכח על הצד הזה, לא אמרתי שלא, אבל זה לא שיש פה איזו מערכת מעוותת ומנוולת".

"ברגע שהמערכת היא בסדר, לא שייך לחשוב על לרמות אותה", הדגיש. הרב הראל הזהיר גם מפני חילול השם שעלול להיגרם אם בחורי ישיבות רבים יחתמו על הצהרות כוזבות כדי להצביע בקלפיות נגישות.

"יבואו בעשרות בחורי הישיבות, פתאום יתברר... שכל הישיבה כולם נכים", המחיש הרב את האבסורד שעלול להיווצר. "זה שקר שאסור לעשות אותו", הוסיף, "והוא יגרום לנזק ולחילול השם בסופו של דבר".

לצד האיסור, הציג הרב הראל אפשרות אחרת שעשויה לחסוך לבחורי הישיבות את הנסיעה הארוכה ביום הבחירות: העברת כתובת המגורים הרשמית לכתובת הישיבה, כאשר הדבר משקף את מקום מגוריהם בפועל ונעשה כחוק.

הרב סיפר כי בעת שכיהן כראש ישיבת ההסדר בשילה, העלה את האפשרות בפני הרב יעקב אריאל, שהבהיר כי תלמידי הישיבה אכן מתגוררים במקום במשך רוב זמנם, ולכן שינוי הכתובת בהתאם למציאות אינו בגדר הצהרה כוזבת.

"הוא אמר לי, מה שאתה אומר לא נכון, הם כן גרים פה", סיפר הרב הראל. "בחורי הישיבה נמצאים רוב זמנם בישיבה, אז הוא מעביר את הכתובת לישיבה, מה הבעיה בזה? הכול בסדר, הכול חוקי, הכול גלוי, הכול על השולחן". את דבריו חתם הרב הראל במסר חד וברור: "לרמות, בשום פנים ואופן, לא יעלה על הדעת דבר כזה".