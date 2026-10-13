עונת החגים הסתיימה, ואיתה גם השאלה הקבועה ליד השולחן: "נו, יש משהו?". בפרויקט 252 מציעים למחפשי הזוגיות דרך אחרת לפתוח את החורף: ערב אחד, מול המסך, עם עד שבע פגישות קצרות וממוקדות.

ביום חמישי הקרוב, ד' חשוון (15.10), בשעה 20:30, ייפתח זום הספידייט הגדול בישראל, ובו כאלף משתתפים ומשתתפות.

איך זה עובד? כל נרשם ונרשמת ממלאים טופס קצר: טווח גילאים, אזור מגורים, זיקה דתית ועוד כמה קריטריונים. האלגוריתם סורק את כל הנרשמים ובונה לכל אחד ואחת רשימה של התאמות הדדיות. בשעה היעודה כולם מתחברים, והמצלמות נפתחות אוטומטית לפגישה של 9 דקות. אחריה יש שתי דקות הפסקה, ומשם לפגישה הבאה, עד שבע פגישות בערב.

בסוף הערב כל משתתף ומשתתפת מסמנים עם מי היו רוצים להמשיך. אם הסימון הדדי, שני הצדדים מקבלים את פרטי הקשר וממשיכים משם לבד.

"אחרי חודש של חגים, משפחה ושולחנות ארוכים, הרבה רווקים ורווקות אומרים לעצמם 'אחרי החגים אני מתחיל ברצינות'", אומר צוריאל גביזון, מייסד פרויקט 252. "רצינו לתת לזה צורה מעשית: שעה אחת, מהבית, עם אנשים שהותאמו אליך מראש, במקום עוד ערב שלם על דייט אחד".

אם האלגוריתם לא מוצא מספיק התאמות למשתתף, הוא מקבל על כך הודעה מראש, ודמי ההשתתפות לא נגבים.

דמי ההשתתפות: 70 ש"ח למשתתפים חדשים, 49 ש"ח למשתתפים חוזרים, ו-20 ש"ח לחברי פרויקט 252.

פרויקט 252 הוא מיזם הדרכה לרווקים ולרווקות שרוצים לבנות זוגיות יציבה, עם תוכנית לימודי זוגיות אונליין בשיתוף מנטורים ומרצים בתחום הזוגיות והנישואין.

להרשמה לזום ספידייט >>