עמית סגל על איזנקוט במקום בן גביר

האם גדי איזנקוט עשוי להיכנס לממשלה הבאה של בנימין נתניהו על חשבונו של איתמר בן גביר? פרשן חדשות 12 עמית סגל התייחס בוועידת ערוץ 7 לאפשרות שהעלה יו"ר עוצמה יהודית, והציג שני תרחישים שבהם הרכב הקואליציה הבאה עשוי להשתנות באופן משמעותי.

לדברי סגל, האפשרות הראשונה היא מצב שבו אף אחד מהגושים לא ישיג הכרעה ברורה בבחירות, ונתניהו ואיזנקוט יגיעו להסכמה על הקמת ממשלה משותפת, אולי אף ברוטציה.

"זה תרחיש שיכול לקרות באחד משני אופנים", אמר סגל. "אחד, אם לא תושג הכרעה ואז איכשהו תהיה רוטציה. במקרה כזה אין ספק שהכבשים לסולחה יהיו או החרדים או בן גביר או שניהם".

לדבריו, מדובר באפשרות ממשית, אך התרחיש השני מעניין אף יותר: מצב שבו נתניהו דווקא מצליח להשיג רוב של 61 מנדטים, ובכל זאת בוחר לצרף לממשלתו מפלגות נוספות. "מה קורה אם נתניהו משיג 61 מנדטים ואז איזנקוט או בנט או ליברמן אומרים: בוא תקשיב, טוב, ניצחת, בוא נצטרף ונדלל?", שאל סגל.

במצב כזה, לדבריו, בן גביר והמפלגות החרדיות לא בהכרח ימצאו את עצמן מחוץ לממשלה, אך כוח המיקוח שלהן יקטן. "אני לא חושב שעוצמה יהודית תיזרק מהממשלה, או החרדים, אבל העוצמה שלהם תפחת", הסביר. "זה דבר טבעי כשאתה כבר לא שחקן וטו".

עם זאת, סגל הסתייג מהטענה שלפיה נתניהו פועל כבר כעת להחלשת בן גביר כדי להכשיר את הקרקע לצירופו של איזנקוט לקואליציה הבאה. "האם יש מזימה של נתניהו להכליל את איזנקוט בממשלה הבאה לכתחילה, והוא עובד להקטין את בן גביר? אני בספק", אמר.

סגל הסביר כי לדעתו אין בהכרח לנתניהו ולשותפיו הפוליטיים האחרים אינטרס משותף להחליש את כל המפלגות המרכיבות כיום את הקואליציה.

"אני לא בטוח שלכל השותפים האלה מאוד נוח עם החרדים, למשל", אמר, והוסיף כי נתניהו אינו פועל להקטנת כוחה של ש"ס. "להפך, במובן מסוים".