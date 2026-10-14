ועידת ערוץ 7: עמית סגל על עופר וינטר

פרשן חדשות 12 עמית סגל מעריך כי עופר וינטר, שנכנס לזירה הפוליטית לאחר שירותו הצבאי, מתמודד עם קשיים משמעותיים כבר בתחילת דרכו.

בשיחה בוועידת ערוץ 7 הצביע סגל על שורת טעויות שלדעתו נעשו בהתארגנות הפוליטית של וינטר, על הקושי להציג מסר ברור ועל הסיכון הכרוך בהתמודדות בסמוך לאחוז החסימה. "ברמה האישית אני מעריך קצינים גיבורים", אמר סגל, אך הוסיף כי הניסיון מלמד שקצינים בכירים שנכנסו לפוליטיקה נדרשו בדרך כלל לשלם מחיר על חוסר ניסיונם בזירה הציבורית.

"כל קצין בכיר שהגיע לפוליטיקה שילם שכר לימוד כבד בקדנציה הראשונה", אמר. "וינטר יכול להיות הראשון ששילם אותו עוד לפני הקדנציה הראשונה". סגל טען כי ההיערכות הפוליטית של וינטר נמשכה זמן רב, אך לא הייתה מקצועית מספיק. "ההתארגנות שלו הייתה מאוד ארוכה, לא הייתה מספיק טובה", אמר.

כדוגמה הצביע על סוגיית בדיקת הרקע של מועמדים ברשימה, והזכיר את יוסף חדאד. לדבריו, העובדה שהתבררו עמדותיו של חדאד ביחס למדינה פלסטינית הפתיעה את אנשי הרשימה ויצרה קושי שהיה אפשר להיערך אליו מראש.

"לא עשו בדיקת רקע למועמדים, ככה פתאום יוסף חדאד מתגלה כתומך מדינה פלסטינית", טען סגל. "אגב, הוא דמות מאוד פופולרית, אבל אם היית יודע על זה מראש, אז היית מקדים תרופה למכה".

בהמשך התייחס סגל למיקומו הפוליטי של וינטר בין המחנות ולמורכבות המסרים שהוא מבקש להציג לציבור. לדבריו, וינטר מנסה לשלב תמיכה בנתניהו עם התנגדות לשותפות עם המפלגות החרדיות, ובמקביל שולל ישיבה עם המחנה הפוליטי היריב.

"הוא מבטא את השדה הבלתי אפשרי, שדה המוקשים, שטח ההפקר בין שני המחנות", אמר סגל. לטענתו, הקושי המרכזי הוא להסביר לבוחרים כיצד תיראה הממשלה שווינטר מבקש להקים, כאשר המסרים כוללים כמה תנאים והסתייגויות.

"אם מעירים אותך בלילה ואומרים: מה הממשלה שאתה רוצה? נורא קשה לתת את זה בפחות משלוש דקות", אמר. "זה סימן שהמסר לא עובד". סגל התייחס גם למצבו האלקטורלי של וינטר, וציין כי מפלגה שנמצאת בסקרים סביב ארבעה מנדטים מתמודדת עם סיכון משמעותי שלא לעבור את אחוז החסימה. "ארבעה מנדטים זה אזור מאוד מסוכן", אמר.

לדבריו, וינטר בחר להמשיך בהתמודדות למרות האפשרות שלא יצליח להיכנס לכנסת ולמרות המחיר הציבורי שעלול להתלוות לכך. "וינטר כלוחם החליט ללכת עד הסוף ולהיות נכון לשלם מחיר ציבורי כבד אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה", סיכם סגל.