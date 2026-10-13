עמית סגל על התקשורת בישראל

פרשן חדשות 12 עמית סגל מותח ביקורת חריפה על ההטיה הפוליטית בתקשורת הישראלית, אך במקביל מזהיר את אנשי הימין מפני הניסיון לתקן את חוסר האיזון באמצעות ויתור על עקרונות העיתונות המקצועית.

בשיחה בוועידת ערוץ 7 התייחס סגל למצב התקשורת בישראל, לעלייתו של ערוץ 14, לעתיד העיתונות בעידן הרשתות החברתיות וליחס התקשורת למחנה הלאומי לאורך השנים. "בוודאי שהתקשורת היא, בחלקה הגדול, תקשורת מוטה, עוינת", אמר סגל. "עובדת באופן מאוד מובהק בעד מחנה אחד ולא בעד מחנה אחר".

סגל הבהיר כי הביקורת שלו אינה מכוונת בהכרח לעיתונאים מסוימים בחדשות 12. כשנשאל על עמיתיו ירון אברהם וניר דבורי, אמר כי אינו מזהה אצלם כוונת זדון או עוינות מכוונת, אך הדגיש כי התמונה הרחבה של התקשורת עדיין בעייתית בעיניו. כדי להמחיש את יחסו למערכת שבה הוא עובד, סיפר על בדיחה קבועה בינו לבין המאבטח בכניסה לבניין.

"אני כל יום כשאני נכנס למערכת, אני פוגש את המאבטח בכניסה, ואני אומר לו, אתה יודע מה משותף לי ולך? שנינו היחידים בבניין הזה שלא זכו בפרס תקשורת", סיפר בחיוך. "אבל אז אני אומר לו, אבל לך עוד יש סיכוי".

בהמשך נשאל אם ערוץ 14 הוא למעשה תמונת ראי של חדשות 12. סגל השיב באמצעות סיפור על אזהרות שהשמיע בעבר בפני מפקדי גלי צה"ל.

לדבריו, במשך שנים התריע כי אם התחנה הצבאית לא תפעל בעצמה לתיקון ההטיה הפוליטית בשידוריה, יגיע בסופו של דבר שינוי חד ואגרסיבי יותר.

"אני במשך שנים נהגתי להגיד למפקדי גלי צה"ל שאם הם לא יתקנו את ההטיה של 25 המעלות שיש להם בשידורים, התיקון יהיה תיקון אלים", אמר.

סגל הזכיר את הצורך, לשיטתו, לאזן את הרכב המגישים והפאנלים בתחנה, וטען כי היעדר שינוי יזום הוביל לעלייתם של קולות תקשורתיים תקיפים יותר, ובהם יעקב ברדוגו. "לא ידעתי לקרוא לו יעקב ברדוגו", אמר. "לא ידעתי שיבוא יעקב ברדוגו ובין רגע יהפוך את התוכנית בחמש להכי פופולרית והכי שנויה במחלוקת".

לדבריו, צמיחתו של ערוץ 14 קשורה לניסיון לתקן חוסר איזון שהתקיים במשך שנים בכלי התקשורת המרכזיים. "הסיפור עם ערוץ 14 הוא שהוא מנסה לתקן עוולות שנעשו", אמר. אלא שכאן ביקש סגל להציג גם אזהרה למחנה הפוליטי שאליו הוא מזוהה. לדבריו, הכעס על התקשורת עלול לגרום לאנשי ימין לדחות לא רק את ההטיה הפוליטית, אלא גם את הכללים המקצועיים של העיתונות.

"יש כעס כל כך גדול על התקשורת", אמר, והציג את הסכנה שבגישה שלפיה אם כלי התקשורת הישנים הקפידו על קבלת תגובות או על מתן במה לצדדים שונים, יש לוותר על הכללים הללו משום שהם מזוהים עם הממסד התקשורתי הישן.

"אני חושב שיש כוח אדיר לעיתונות מקצועית. אני חושב שזה כלי אדיר", הדגיש. "לא כדאי לשפוך את התינוק עם המים". סגל הבהיר כי הדברים נאמרים כאזהרה כללית ולא כביקורת המופנית דווקא לערוץ 14.

בהמשך התייחס לשאלה אם כלי התקשורת המסורתיים עדיין רלוונטיים בעידן שבו כל אדם מחזיק מצלמה בטלפון הנייד, וערוצי טלגרם ווואטסאפ מפיצים מידע במהירות רבה.

לדבריו, העיתונות איבדה את היתרון שהיה לה בעבר בדיווח הראשוני מהשטח. "העיתונות לא תוכל לאורך זמן לנצח במה שפעם היא הייתה מאוד טובה בו", אמר. "פעם היינו טובים בספרינט".

הוא הזכיר את הימים שבהם כתבים היו ממהרים לזירות פיגועים ומתחרים מי יגיע ראשון, אך הסביר כי המציאות השתנתה. "זה נגמר, כי לא צריך להגיע ראשון, כי עשרה מיליון צלמים עם טלפונים סלולריים מסתובבים שם", אמר. "העיתונות תפסיד לטלגרם. היא כבר מפסידה למעשה". עם זאת, סגל אינו סבור שהעיתונות המקצועית איבדה את תפקידה. להפך, לדבריו, דווקא בעולם שבו המידע הראשוני זמין כמעט לכולם, חשיבותם של פרשנות מקצועית ותחקירים מעמיקים גדלה.

"איפה הטלוויזיה יכולה לנצח? בלתת משמעות", הסביר. לדבריו, ניסיון של עיתונאי שסיקר תחום במשך עשרות שנים מעניק ערך מוסף שאין בהכרח למי שמפרסם מידע ברשתות החברתיות.

הוא הצביע גם על יתרונם של תחקירים ארוכים ויקרים, המחייבים עבודת מערכת, בדיקות ועריכה מקצועית."בספרינט לא ננצח. במרתון כן", אמר. כדוגמה הזכיר את עבודתה של אילנה דיין ואת יכולתה להפוך ריאיון עם חטוף לאירוע תקשורתי בעל משמעות ציבורית רחבה, באמצעות תחקיר, עריכה והצגת הסיפור בהקשר רחב.

סגל נשאל גם אם הוא מתגעגע לעיתונות של פעם, שבה לכאורה הייתה הפרדה ברורה יותר בין דיווח חדשותי להבעת דעה. בתשובתו דחה את הנוסטלגיה הזאת והזכיר את סיקור המחאה נגד הסכמי אוסלו ואת תקופת ההתנתקות.

"אני פשוט כבר מספיק מבוגר כדי לזכור את התקשורת שמתגעגעים אליה, ואני יודע שלא היה למה להתגעגע", אמר. לדבריו, הפגנות ענק נגד הסכמי אוסלו זכו בעבר לסיקור מצומצם או מאוחר, בעוד שהדיווחים התמקדו לעיתים באירועים שוליים ולא בהיקף המחאה עצמה.

סגל הזכיר גם את תקופת ההתנתקות, וטען כי כלי התקשורת המרכזיים לא נתנו ביטוי מספק לעמדות שהתנגדו לנסיגה מרצועת עזה. "כולנו היינו פה במאבק על ההתנתקות, עוד לפני האינטרנט, שאי אפשר היה לדבר בכלל", אמר.

הוא סיפר כי אחד הזיכרונות שנותרו עמו מההתנתקות הוא שלט שראה בעת הפינוי מאחד מיישובי גוש קטיף, שעליו נכתב "הטרור ניצח". "תגידו לי, מישהו בכל כלי התקשורת המרכזיים הביע את הדעה הזאת?", שאל. "לא היה טור אחד בעמודים הראשונים שאמר את זה".

לדבריו, גם אם התקשורת כיום רחוקה מלהיות מאוזנת בעיניו, אין הצדקה להציג את העבר כתקופה שבה התקיים סיקור נטול הטיות. "אין מה להתגעגע למה שהיה פעם, תאמינו לי", אמר. לקראת סיום נשאל סגל אם יש פוליטיקאי או איש ציבור שהיה מסרב לראיין. "לא", השיב.

הוא סיפר כי דווקא היה מעוניין לראיין את יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, והתייחס לעיסוק שלו בבקשה לפסילת מועמדותו. לדבריו, לאחר שעיין בחומרים שהגישה עוצמה יהודית במסגרת הליך הפסילה, פרסם סרטון שעסק בפרשה והביא אותה לתשומת לב ציבורית רחבה יותר. "הייתי שמח לראיין אותו", אמר סגל, והוסיף כי מבחינתו אין איש ציבור שהוא פוסל מראש כריאיון. "הייתי שמח לראיין למעשה את כולם".