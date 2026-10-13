ארגון "בצלמו" פנה הבוקר בדרישה דחופה לוועדה הציבורית לקביעת השתתפות בהוצאות משפטיות של חברי הכנסת, בבקשה לחדול לאלתר מכל מימון ציבורי או השתתפות בהוצאות המשפטיות של חבר הכנסת עופר כסיף, שהורשע בגין עבירה חמורה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות.

כזכור, נגד ח"כ כסיף הוגש כתב אישום פלילי חמור לבית משפט השלום בירושלים בגין תקיפת שוטר במהלך הפגנה בדרום הר חברון. על פי עובדות כתב האישום, לאחר שהוטל סגר והובהר לו כי אינו יכול לעבור ברכבו, כסיף התעמת קשות עם כוחות הביטחון, פגע עם רכבו ברגלו של שוטר, ובהמשך יצא מן הרכב וחבט בחוזקה בראשו של השוטר. בעקבות כך שכר ח"כ עופר כסיף ייצוג משפטי של עו"ד דניאל חקלאי וביקש מהוועדה לממן את עלות שכ"ט עו"ד בסך 60 אלף פלוס מע"מ.

למרות חומרת מעשיו של חבר הכנסת, הוחלט בוועדה הציבורית לקביעת השתתפות בהוצאות משפטיות של חברי כנסת לאשר תשלום של מספר מקדמות מקופת המדינה.

הנימוק המקומם שסיפקה הוועדה להחלטתה להעביר כספי ציבור למימון הגנתו של כסיף מתבסס, בין היתר, על הטענה כי "אין בתשלום כדי לפגוע באמון הציבור"

במכתב ששלח שי גליק מנכ"ל בצלמו הוא מדגיש את חומרת המעשים, ותוהה מדוע על משלם המסים לממן חבר כנסת שפעל בצורה בלתי חוקית, פגע פיזית באיש כוחות הביטחון, ואף הציג גרסה שקרית ולא אמר אמת בעדותו כפי שקבע ביהמ"ש.

עוד מזכירים בארגון כי העבירה שבה מואשם כסיף טומנת בחובה אפשרות ממשית וגבוהה לקבוע כי במעשיו דבק קלון דבר שאמור היה למנוע מראש כל מימון והשתתפות בהוצאות לפני תום ההליך.

שי גליק מנכ"ל בצלמו מסר "מדובר ביריקה בפרצופם של שוטרי משטרת ישראל ושל כלל הציבור הישראלי. הציבור אינו ארנק ללא תחתית שנועד לממן הגנה משפטית לחבר כנסת שתוקף שוטרים הפועלים לשמור על החוק והסדר, ומערער בגלוי על רשויות החוק.

הטענה כאילו מימון הגנתו משרת את 'אמון הציבור' היא היפוך יוצרות מקומם אמון הציבור נפגע בדיוק מהחלטות מהסוג הזה, המעניקות פרס ומעטפת הגנה כספית למי שפועל באלימות נגד כוחות הביטחון. לא ייתכן כי השטור נאלץ לשלם מכיסו את לשכור עו"ד פרטי שייצג אותו, ואילו תוקפו מקבל מימון מכספי המיסים שלנו וביניהם של אותו שוטר המותקף. אנחנו דורשים לעצור לאלתר כל העברת כספים בתיק זה, ולחייב את כסיף לשאת בתוצאות מעשיו מכיסו הפרטי".