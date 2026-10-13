עו"ד הרב ד"ר חיים שיין סבור כי עדותו של אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו מחזקת את החשד למעשים הגובלים בפלילים מצד גורמי אכיפה, ואף מעלה לדבריו חשד לניסיון להפיכה שלטונית.

ד"ר שיין מציין כי לא הופתע מהעדות ומתוכנה. "היה לי ברור מזמן שמדובר בתיקים תפורים, והעדות של מנדלבליט הוכיחה עד כמה נעשו בתיקים הללו דברים על גבול הפלילי לכאורה והדברים ידרשו חקירה. סעיפים 133-139 לחוק העונשין מדברים על מהלכים כאלה של ניסיון להפיכה שלטונית".

שיין מסביר כי משמעות הסעיפים היא ש"כאשר יש ניסיון להפלת שלטון נבחר, הדבר יכול להיחשב להמרדה. מההתרשמות שלי, היה כאן ניסיון לעשות חילופי שלטון באופן לא דמוקרטי. אני רואה את זה בעדות הזו ובעדויות קודמות. נעשו מעשים שלא נעשו, וכל מטרתם הייתה חילופי שלטון, הפלת נתניהו ושלטון הימין".

בהתייחסו להתנהלות גורמי האכיפה שנחשפה, לטענתו, במהלך העדויות, אומר שיין כי "בוצעו פעולות חקירה בניגוד לחוק וללא אישור היועמ"ש, נעשה ניסיון לגיוס עדי מדינה, נעשה שימוש בקרובי נחקרים ועדים באופן בלתי ראוי, נעשו דברים שלא ייאמנו כאשר המטרה הייתה אחת בלבד, הפלת נתניהו ושלטון הימין, והדבר הזה נעשה על ידי שימוש בהגשת כתב אישום שגרם לחמש מערכות בחירות, גרם לשסע עצום בחברה הישראלית, ודבר קשה שאני מתלבט אם לומר אותו, השסע הזה בחברה הישראלית היה אחד המניעים העיקריים של סינוואר לבצע את טבח השבעה באוקטובר".

"כשסינוואר ראה את החברה הישראלית מפורקת ושסועה, זה נתן לו את המוטיבציה לעשות את הפעולה, כך שזה הרבה מעבר לכתב אישום כזה או אחר", אומר שיין. עם זאת, הוא מבהיר כי אינו מאשים אדם כלשהו באחריות למעשיו של סינוואר: "אבל התוצאה של מעשי הפרקליטות והמשטרה גרמה לנו נזק עצום. הם לא אחראים כמובן למה שעשה סינוואר, אבל הם אחראים לשסע בחברה הישראלית שהיה אחד המניעים של סינוואר".

שאלנו את ד"ר שיין אם ניתן יהיה לנקוט הליכים משפטיים נגד האחראים, אם יתברר כי בוצעו עבירות בניסיון להביא לחילופי שלטון. "יש אפשרות לתבוע", אומר שיין, "צריכים לבצע חקירות ולברר את ההתנהלות, מי אחראי, למה לא קמו, מי סחט את מנדלבליט, אבל הבעיה שלנו היא מי יחקור, על מי אפשר לסמוך שיבצע חקירה הוגנת וראויה. לפעמים יש רושם שצריך להביא חוקרים מארה"ב שיבצעו כאן את החקירות, כי מי יחקור את החוקרים".

לקראת המשך עדותו של מנדלבליט מעריך ד"ר שיין כי הסנגוריה עשויה להציג הקלטות שיעוררו שאלות נוספות על התנהלות היועץ המשפטי לממשלה לשעבר.

"יש לי תחושה שבידי הסנגוריה יש הקלטות מעניינות של מנדלבליט, בוודאי משיחות עם אפי נווה, ואין לי ספק שבהמשך העדות ההקלטות הללו יוצגו ועו"ד עמית חדד ינסה לברר מי ולמה אחזו אותו בגרון ומה הייתה השפעת האחיזה בגרון על כך שהוא אפילו לא בדק את כתב האישום שהוגש נגד ראש הממשלה, לא בדק את 315 הטענות לסיקור אוהד וסמך על הפרקליטות והמשטרה. תהיינה כאן שאלות מאוד מעניינות והפתעות".