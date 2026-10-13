השר איתמר בן גביר נפגש במקרה עם בנט והזמין אותו לעימות: "ממה אתה מפחד?"

עימות פוליטי בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, התפתח היום (שלישי) במערכת החדשות של וואלה, לאחר שהשניים נפגשו והחלו להחליף עקיצות והאשמות.

בן גביר ניצל את המפגש כדי להזמין את בנט לעימות פומבי אחד על אחד. "אולי תבוא לעימות?", שאל השר. בנט דחה את ההצעה והשיב: "אני מתמודד מול נתניהו".

בן גביר לא הסתפק בתשובה והמשיך ללחוץ: "ממה אתה מפחד? אתה מפחד מעימות?". "אני לא מפחד מאף אחד", השיב בנט.

בשלב זה עבר הוויכוח לסוגיית הקמת הממשלה הקודמת ולשיתוף הפעולה של בנט עם יו"ר רע"ם, מנסור עבאס.

"מי שעשה ממשלה עם מנסור עבאס זה אתה", הטיח בן גביר בבנט - שהשיב בהאשמה נגדית: "אתה היית בעד ממשלה עם מנסור עבאס".

בן גביר הכחיש את הדברים ותקף את בנט: "נוכל זה נוכל, נוכלות זה מקצוע". בנט המשיך להתעקש על טענתו ופנה לשר: "תגיד שהיית בעד להקים ממשלה שנסמכת על מנסור עבאס".