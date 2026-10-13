30 שנה לתורה מציון - Tora'h Mitzion's 30 Years Anniversary | שידור חי מבנייני האומה Live f

ארגון תורה מציון, מחלוצי מפעל השליחות התורנית והציונית בעולם היהודי, מציין השנה אבן דרך היסטורית: 30 שנה להקמתו.

לרגל המאורע, יתכנסו הערב מאות בוגרים, משפחות שליחים לדורותיהם, שותפים לדרך וראשי קהילות מהתפוצות לערב הוקרה ונוסטלגיה חגיגי תחת הכותרת "עבר, הווה ועתיד", שייערך בבנייני האומה בירושלים.

ארגון "תורה מציון", שנוסד בשנת 1996 (תשנ"ה), חולל מהפכה בעולם השליחות הקהילתי. הארגון מפעיל רשת עולמית של כוללים ציוניים ובתי מדרש קהילתיים, המאוישים על ידי משפחות שליחים ובחורי ישיבות/בנות שירות מישראל. לאורך שלושת העשורים האחרונים, כ-1,700 שליחים ושליחות של הארגון יצאו לעשרות קהילות בלמעלה מ-20 מדינות, במטרה להעמיק את הזהות היהודית, לחזק את לימוד תורת ארץ ישראל, להילחם בהתבוללות ולעודד עלייה וקשר איתן למדינת ישראל. העשייה הייחודית אף זיכתה את הארגון ב'פרס ירושלים' היוקרתי.

האירוע המרכזי, שיונחה על ידי העיתונאית ואשת התקשורת שרה ב"ק שליחת תורה מציון, יוקיר את פועלם של השליחים בעבר ובהווה, ויציג את חזון הארגון לעשורים הבאים מול אתגרי השעה המשתנים ביהדות התפוצות. במהלך הערב יערכו מפגשי איחוד נוסטלגיים בין השליחים לקהילותיהם, ובסיומו יתכנסו כלל המשתתפים באולם אוסישקין ל"תמונת 30 השנים" צילום קבוצתי היסטורי שיאחד את המשפחה העולמית של הארגון.

זאב שוורץ, מנכ"ל ומייסד "תורה מציון": "לפני שלושים שנה התחלנו עם חזון פשוט אך עוצמתי להביא את האור של תורת ארץ ישראל והציונות הדתית ישירות ללב הקהילות בתפוצות. היום, כשאנחנו מביטים על מפעל חיים של 1,200 שליחים ששינו פני קהילות שלמות, גרמו לאלפים לעלות ארצה ובנו גשרים בלתי ניתנים לניתוק, אנו חשים גאווה עצומה. האירוע הזה הוא לא רק הצדעה לעבר, אלא נקודת זינוק לעתיד. הצורך בחיבור בין ישראל לתפוצות ובחיזוק הזהות היהודית בוער היום יותר מתמיד, ואנחנו כאן כדי להמשיך להוביל".