ח"כ משה סעדע בוועידת ערוץ 7

ח"כ משה סעדה (הליכוד) קורא לבטל את כתב האישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר הבחירות, ולהורות על חקירת בכירים לשעבר במערכת אכיפת החוק.

בריאיון בוועידת ערוץ 7 מתח סעדה ביקורת חריפה על היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן ומפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך, בעקבות ההתפתחויות האחרונות במשפט נתניהו.

"עבריינים בשירות החוק", כך הגדיר סעדה את הדברים שעלו, לטענתו, מהדיונים בבית המשפט. לדבריו, מדובר בהתנהלות שנועדה לפגוע בנתניהו באמצעות שימוש פסול בסמכויות אכיפה.

"חבורה של אנשים עבריינים, ואמרתי להם את זה בזמן אמת כשהייתי במח"ש, שעשתה הכול להדיח ראש ממשלה של הימין", טען סעדה. "הכול היה מותר: לסחוט באיומים, לזייף פרוטוקולים, להשתמש ברוגלות, לבצע האזנות סתר שלא כדין".

סעדה התייחס לעדותו של מנדלבליט בבית המשפט וטען כי היא מחזקת את הביקורת שהשמיע במשך שנים על התנהלות מערכת אכיפת החוק בחקירות נתניהו.

לטענתו, מנדלבליט ידע על חשדות להפעלת לחץ פסול על נחקרים, אך לא הורה לחקור אותם בשל הרצון לקדם את הגשת כתב האישום. "עכשיו מנדלבליט מתמם ואומר: כן, ידעתי על הסחיטה באיומים, אבל מנגד רצינו למהר להגיש את כתב האישום", אמר סעדה.

מדובר בטענותיו של סעדה לפרשנות העדות ולהתנהלות גורמי האכיפה, ולא בקביעות שיפוטיות שלפיהן בוצעו העבירות שהוא מייחס להם. כשנשאל כיצד לא פעל בעצמו למנוע את המעשים הנטענים בתקופה שבה כיהן בתפקיד בכיר במחלקה לחקירות שוטרים, השיב כי דווקא ניסה להתריע עליהם בזמן אמת.

"בזמן אמת קיבלתי מידע, ואותם עבריינים לא אפשרו לי לקבל את המידע", טען. לדבריו, לאחר שזיהה חשדות לשיבוש חקירות, הגיש תלונה נגד המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך ליועץ המשפטי לממשלה דאז, אביחי מנדלבליט. "בהתחלה האמנתי בו. חשבתי שהוא איש אמת", סיפר. אלא שלטענתו, במקום לטפל בתלונה, זימן אותו מנדלבליט ללשכתו לפגישה שבה נכח גם אלשיך.

"מי הגיע? מנדלבליט, אלשיך, שאיימו לפרק את מח"ש, לפרק אותי", טען סעדה. בהמשך התייחס למעורבותו של פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן, שאותו הגדיר כגורם המרכזי בהתנהלות שעליה הוא מותח ביקורת.

"המנצח של האירוע, האדריכל של האירוע, זה שי ניצן. מנדלבליט לא עמד בפרץ", אמר. סעדה סיפר כי בתקופת כהונתו במח"ש נשלחו מכתבים לפרקליטות המדינה שבהם הועלתה ביקורת על הפגיעה, לטענתו, בעצמאות המחלקה וביכולתה לחקור חשדות נגד שוטרים.

לדבריו, באחד המכתבים נשאלה השאלה עד מתי תופקר מח"ש, על אנשיה וערכיה, בשם אינטרסים של המדינה. סעדה טען כי התשובות שהתקבלו העידו על העדפת שיקולים הקשורים למשפט נתניהו על פני בירור החשדות. "מה זה מפקיר את מח"ש על אנשיה וערכיה? מפקיר את הצדק, את החתירה לצדק", אמר.

לטענתו, הפרשה אינה מסתכמת בהחלטות חקירה נקודתיות, אלא משקפת התנהלות רחבה יותר של מערכת האכיפה. "זה תיק פוליטי. זו מסכת של רדיפה שרצו להדיח ראש ממשלה", אמר. "תחילתו בפשיעה וסופו בפשיעה". בהמשך הריאיון הרחיב סעדה על הטענה להפעלת לחץ פסול על עד באמצעות חשיפת מידע אישי הנוגע לחייו הפרטיים.

הוא תיאר מצב שבו גורמי חקירה מחזיקים, לטענתו, במידע אינטימי על נחקר ומשתמשים בו כדי להפעיל עליו לחץ לשתף פעולה. "אתה רוצה שנהרוס לך את התא המשפחתי? איזה אופציות יש לו?", שאל. סעדה טען כי מדובר בסחיטה באיומים וכי היה צורך לפתוח בחקירה פלילית של המעורבים.

הוא הוסיף כי גם הטענות להדלפות מחומרי החקירה מחייבות בירור, והזכיר כי הדלפת מידע בידי עובד ציבור עשויה להוות עבירה פלילית בנסיבות הקבועות בחוק. "זה האירוע", אמר, וטען כי הפרסומים והעדויות שנחשפו עד כה הם רק חלק מהתמונה. "מה שנחשפנו עכשיו זה קצה הקרחון. עוד צפויות לנו הפתעות גדולות", העריך.

בחלק האחרון של הריאיון הציג סעדה את הצעדים שלדעתו יש לנקוט לאחר הבחירות, אם הליכוד ימשיך להוביל את הממשלה. לדבריו, יש למנות יועץ משפטי חדש לממשלה, שיבחן מחדש את המשך ניהול כתב האישום נגד נתניהו. "כשננצח, נחליף את היועץ המשפטי לממשלה", אמר. "היועץ המשפטי לממשלה החדש יעשה שני דברים. אחד, יחזור בו מכתב האישום, כי יש פה הגנה מן הצדק".

סעדה הפנה לסעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי, העוסק בטענת הגנה מן הצדק, וטען כי ההתנהלות שהוא מייחס לרשויות האכיפה מצדיקה את ביטול ההליך. "אם הרשות מתנהלת באופן שערורייתי, לא פלילי, שערורייתי, אפשר לזכות", אמר. "פה מדובר בהתנהלות פלילית של כל הבכירים, ולכן ברור שיש פה הגנה מן הצדק".

עם זאת, ביטול כתב אישום מטעמי הגנה מן הצדק אינו אוטומטי, והוא כפוף להכרעה משפטית בהתאם לנסיבות ולהוראות הדין. לצד הדרישה לבחינה מחודשת של כתב האישום, קרא סעדה למנות ראש חדש למחלקה לחקירות שוטרים שיפעל לבירור החשדות נגד הגורמים המעורבים.

"הדבר השני שנצטרך לעשות, וזה יעשה ראש מח"ש החדש, לחקור את אותם עבריינים, שישלמו מחיר על הסחיטה, על השיבוש, על הזיוף", אמר. את דבריו חתם סעדה בתקווה כי המהלכים שהוא דורש יובילו, כלשונו, לכך ש"סוף סוף יהיה צדק".