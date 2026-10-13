פרופ' ירון זליכה בועידת ערוץ 7

פרופ' ירון זליכה, יו"ר המפלגה הכלכלית, המתמודד בבחירות הקרובות יחד עם יו"ר מפלגת המילואימניקים יועז הנדל, התייצב בוועידת ערוץ 7 למתקפה חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, והבהיר כי אינו מתכוון להיות מחויב לאף אחד מהגושים הפוליטיים.

בריאיון התייחס גם לעימות שהתפתח מוקדם יותר בינו לבין פרשן חדשות 12 עמית סגל, והאשים אותו באמירת דברים שאינם אמת.

העימות בין השניים החל במהלך שיחה שקיים מנכ"ל ועורך ערוץ 7, עוזי ברוך, עם עמית סגל על במת הוועידה. סגל נשאל אם הוא וחדשות 12 מחרימים את זליכה והשיב כי דווקא מצדו נעשו ניסיונות ליצור קשר עם המפלגה.

"אני פניתי כמה פעמים, והמפלגה של זליכה אפילו לא הסכימה לענות לי לטלפון", טען סגל. כאשר עוזרו של זליכה מחה על הדברים וטען שאינם נכונים, השיב סגל: "זה כן נכון. רגע, בוא נבדיל בין שני דברים. אחד, לפני שזליכה התאחד עם הנדל, הוא לא הופיע בסקרים. זה לא שלא שאלו עליו, שאלו, הוא פשוט לא הגיע לאחוז. מאז שהוא עבר את אחוז החסימה הם לא הסכימו להתראיין".

בהמשך מתח סגל ביקורת על רפורמות כלכליות שזליכה היה מעורב בהן בעבר, ואף אמר בחיוך כי לא יצביע עבורו. לצד זאת הבהיר כי הוא מעוניין לראיין אותו: "אני אשמח מאוד לראיין אותך ב'פגוש את העיתונות' אם תרצה לבוא".

בשלב זה נעמד זליכה ופנה ישירות לסגל: "אם אתה גבר, תזמין אותי לריאיון לייב אחד על אחד".

סגל השיב מיד: "זה לא יכול להיות לייב כי 'פגוש את העיתונות' זה מוקלט, וזה לא יכול להיות אחד על אחד כי גם בן כספית מגיע. זה הפורמט יקירי, כמו שאתה רץ עם יועז, אני עם בן כספית".

בריאיון שהעניק בהמשך לערוץ 7 שב זליכה לעימות, הפעם בטון חריף בהרבה. לדבריו, המחלוקת שלו עם חדשות 12 נמשכת למעלה משני עשורים ונובעת מהמאבק שניהל בתקופת כהונתו במשרד האוצר נגד בעלי הון וקבוצות עסקיות גדולות.

"יש לי קרב ארוך שנים של למעלה מ-20 שנה עם ערוץ 12", אמר זליכה. הוא הזכיר את הצעדים שנקט לדבריו נגד משפחות עופר, דנקנר ובורוביץ', וכן נגד איש העסקים אליעזר פישמן ויצחק תשובה.

זליכה טען כי מאבקו נגד החברות הגדולות במשק קשור גם ליחס שהוא מקבל מגופי התקשורת. "אני האויב הכי גדול של קוקה קולה ושל תנובה ושל שטראוס", אמר, וטען כי אותן חברות מפרסמות בערוצים המסחריים ובמקביל פוגעות בציבור הישראלי.

עמית סגל וירון זליכה בעימות במהלך ועידת ערוץ 7

לצד העימות עם סגל, הקדיש זליכה חלק ניכר מהריאיון לביקורת על נתניהו. הוא נשאל על הפרסום בערוץ 14, שלפיו ראש הממשלה הגדיר אותו בשיחות סגורות כמי שהיה חלק ממחאת קפלן וכמי שמזוהה עם השמאל בעקבות התנגדותו למתווה הגז.

"הקפלן היחיד שהייתי בימי חיי זה ברחוב קפלן עם נתניהו, כשעזרתי לו לעשות פה את הרפורמות הכלכליות הכי חשובות בתולדות המדינה", השיב זליכה. "לא הייתי מעולם במחאת קפלן, ואני תמה מדוע נתניהו בוחר לומר דבר שאיננו אמת כשהוא יודע שהוא איננו אמת".

זליכה חזר על התנגדותו למתווה הגז וטען כי תחזיות ההכנסות שהציג נתניהו לא התממשו. לדבריו, נתניהו הבטיח בשנת 2014 כי בתוך עשרים שנה ייכנסו לקרן העושר לפחות 200 מיליארד שקלים, בעוד שהסכום שנצבר עד כה עומד, לטענתו, על 7.8 מיליארד שקלים.

"בשום מתמטיקה דמיונית ככל שאפשר, זה לא 200, זה גם לא 100, זה גם לא 50 וגם לא 20", אמר. "הגז הזה כבר נמכר, והרווחים עליו כבר נצברו אצל החברים של ביבי". זליכה האשים את נתניהו בכך שהציג לציבור הבטחות שלא התממשו, וטען כי הנזק הכלכלי שנגרם בעקבות מתווה הגז אינו ניתן לתיקון.

הוא הבהיר כי ביקורתו אינה מופנית רק כלפי נתניהו. גם הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ספג ממנו מתקפה, כאשר זליכה טען כי גורמים המזוהים עם קשרי הון ושלטון מתקופת ממשלת אולמרט התייצבו מאחוריו.

"מה שיש פה זה הון-שלטון שמשותף גם לביבי וגם לאיזנקוט", טען. לדבריו, החיבור בין המפלגה הכלכלית למפלגת המילואימניקים מציע סדר יום אחר, המתמקד במאבק ביוקר המחיה, בשחיתות ובהשתמטות משירות צבאי.

כאשר נשאל כיצד הוא מגדיר את עצמו מבחינה פוליטית, השיב בנחרצות: "מי כמוהו יודע שאני ימני יותר ממנו? אני ימני על אמת".

זליכה האשים את נתניהו בפגיעה ביכולות הצבאיות של ישראל ובצמצום השירותים הציבוריים. "הוא סגר שש אוגדות, זה ימין? הוא סגר חצי צבא, חצי ממצבת הטנקים, זה ימין?", שאל.

לדבריו, עמדותיו המדיניות היו עקביות לאורך השנים. "אני אתנגד למדינה פלסטינית. אני לא לחצתי ידיים לערפאת. אני תמיד התנגדתי למדינה פלסטינית. אני אחזק את ההתיישבות, אני אביא כסף להתיישבות", הצהיר.

זליכה הזכיר את שנות עבודתו במשרד האוצר וטען כי הישגי הכלכלה הישראלית באותה תקופה אינם שייכים לנתניהו בלבד. "אני הייתי באוצר חמש שנים. אלו חמש השנים הכי טובות לכלכלת ישראל. נתניהו היה איתי רק שנתיים וחצי. שנתיים וחצי נוספות אני הייתי בלעדיו, והוא היה עשרים שנה בלעדיי", אמר.

בהתייחסו ליוקר המחיה תקף את מדיניות הממשלה והציג את דרישתו המרכזית לקראת המשא ומתן הקואליציוני: קבלת תיק האוצר.

"אנחנו נושאים שני דגלים חשובים. אחד, תיק האוצר בידי, כדי שאפשר יהיה לחיות פה, לא רק לשרוד. הציבור לא פוחד מאיראן. הציבור פוחד להיכנס לסופר", אמר.

זליכה סיפר כי במהלך הוועידה של ערוץ 7 הוא שוחח עם עצמאים ובעלי עסקים קטנים שהביעו בפניו חשש מהמצב הכלכלי. "הם פוחדים לסגור את החודש. הם רואים איך ביבי וממשלותיו ריסקו אותם", טען.

אחת השאלות המרכזיות שהופנו לזליכה עסקה בזהות הממשלה שאליה יהיו מוכנים הוא והנדל להצטרף לאחר הבחירות.

"אנחנו אומרים שאנחנו הסיכוי היחיד לממשלה ציונית, שמצד אחד לא שבויה במפלגות ערביות, ומצד שני היא גוש חוסם להשתמטות. אנחנו ימין שלא בכיס של ביבי", הבהיר זליכה.

לדבריו, המפלגה תנהל משא ומתן עם שני הצדדים כדי להבטיח שלא תהיה תלויה במפלגות הערביות או במפלגות המתנגדות לגיוס חרדים.

"אנחנו ננהל משא ומתן עם שני הצדדים כדי לוודא שמצד אחד אנחנו לא שבויים בידי משתמטים, ובצד השני אנחנו לא שבויים בידי ערבים", אמר. "חופש הפעולה הזה לנהל משא ומתן עם שני הצדדים הוא חיוני כדי שאנחנו נשלוט בממשלה הבאה".

זליכה הצהיר כי בכוונתו להפוך את המפלגה לגורם מכריע בהרכבת הממשלה הבאה. "אנחנו נהיה לשון המאזניים שתחליט מי יהיה ראש הממשלה. והגיע הזמן שביבי יתרגל לרעיון הזה. הוא כבר לא שולט לבד במדינה".

זליכה חתם את דבריו בטענה כי אותה התנהלות שהוא מבקר תרמה גם לכשלים שהובילו לאירועי שבעה באוקטובר: "הבלופים האלה הביאו אותנו לשבעה באוקטובר. צריך לשים דברים על השולחן".