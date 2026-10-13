ד"ר עליזה בלוך בוועידת ערוץ 7

ד"ר עליזה בלוך ממפלגת כחול לבן התייחסה בראיון במפגש ערוץ 7 לשאלת עמידת המפלגה באחוז החסימה, והזהירה כי ניצחון של אחד מגושי הפוליטיקה יוביל את ישראל לסף מלחמת אחים.

לשאלה מתי המפלגה תפרוש מהמרוץ, השיבה בלוך כי היא רואה בה הזדמנות לשאול מה חשוב באמת ולאן המדינה הולכת. "ברור לי שאם חס וחלילה אחד הגושים מנצח, אנחנו ערב מלחמת אחים", אמרה. "כחול לבן במידה רבה, אני מרגישה שאנחנו הילד עם האצבע בסכר שאומר: עצרו, הכתובת על הקיר".

בלוך הוסיפה: "אני בפחד אמיתי. וכל מי שלמד פעם היסטוריה יודע שהאופציה של פירוק הממלכה קיימת. אני מרגישה שאנחנו ברגע היסטורי חשוב של מדינת ישראל, ובחרנו צד מאוד מסוים של ההיסטוריה".

כשנשאלה על כך שהמאמצים לאחד כוחות לא צלחו והמפלגה רצה לבדה, השיבה: "אנחנו לבד, אבל חזקים". לדבריה, היא פוגשת ברחבי הארץ מצד אחד מי שאומרים לה "קודם נפיל אותו, אחר כך כל מה שאת רוצה", ומצד שני מי שחוששים כי עליית השמאל תביא לפירוק המדינה ולהקמת מדינה פלסטינית. "ואני עסוקה בלהגיד לכולם: חבר'ה, אל תתבלבלו, האויב הוא לא פה. האויב שלי זה חמאס, האויב שלי זה חיזבאללה".

בלוך דחתה את ההגדרה של הצבעת מחאה. "אני לא בונה על הצבעת מחאה. אני בונה על הצבעה ערכית ואחראית", אמרה. "אני לא מאמינה בקוסמים. אני לא מאמינה באף קוסם שאם הוא רק ינצח יהיה פה מושלם. אני מאמינה בשותפות, בעבודה קשה וביצירת פלטפורמה שמאפשרת פה את השיח".

על דבריו של נפתלי בנט, שלפיהם נתניהו יכול להיות חלק מממשלה ושמהם חזר בו לאחר מכן, סירבה בלוך להתייחס ישירות. "קיבלתי על עצמי שלמרות שאני נכנסת לשדה הפוליטי, אני לא מדברת על אנשים אחרים", אמרה, אך הוסיפה כי לדבריה מיד לאחר הדברים הופעל עליו לחץ להחרים ולהדיר.

בלוך הזכירה את יום הזיכרון לשבעה באוקטובר שצוין לפני כשבוע. "החמאס לא ידע לעשות הבחנה בכלל בין הקפלניסטים מקיבוץ בארי, לבין הדתיים הלאומיים מאופקים, לבין החבר'ה החילוניים, החניכים שלי שהיו בנובה. למה אנחנו צריכים עוד תזכורת?", שאלה.

לדבריה, האנרגיה המושקעת במאבק בין הגושים באה על חשבון הנושאים החשובים באמת: חינוך, פריפריה והפצועים. לדבריה, מדובר ביותר מ-80,000 נפגעים מהשנים האחרונות שיש להתחיל לטפל בהם.

על השאלה אם מדובר בריצה למרחקים ארוכים, השיבה: "זה לא אירוע חד פעמי. כמו שאמרתי, אני לא מאמינה לא בשלום עכשיו ולא במשיח עכשיו. אני מאמינה בעבודה עמוקה, ומגיעה לציבור הישראלי מנהיגות שמתעסקת רק בו".

בסיום הראיון פנתה בלוך לציבור הציוני-דתי. "אני מרגישה שאני מייצגת היום את המסר של הציונות הדתית. מה שאני אומרת היום אמרתי כמדריכה בת 16 בתנועה, אמרתי כקומונרית, וזה מה שגדלנו עליו. גדלנו על לקחת אחריות, גדלנו על גשר, גדלנו על עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל", אמרה. "ארץ ישראל כוללת גם את קריית שמונה, גם את בית שמש, גם את תל אביב. ולכן אני אומרת לכל אנשי הציונות הדתית: סוף סוף יש לכם בית".